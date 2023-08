Lajçak koordinohet me Escobar, paralajmëron takime me Kurtin dhe Vuçiçin

I dërguari i Posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak zhvilloi një takim me Zëvendës Ndihmës Sekretarin e SHBA-ve për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Lajçak u shpreh se ky takim ishte koordinues për sfidat që i presin, teksa përmendi edhe situatën në veriun e Kosovës, për të cilën tha se mbetet në agjendën e tij.

Lajçak paralajmëroi për takime me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, si dhe presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

“Ndërkohë që ritmi në Bruksel u ngadalësua gjatë verës, sfidat në Ballkanin Perëndimor nuk u zhdukën. Një fushë e veçantë që mbeti lart në agjendën time është situata në veri të Kosovës. Për t’u përgatitur për muajt e ardhshëm dhe për të forcuar më tej përpjekjet tona të përbashkëta, ftova Zëvendës Ndihmës Sekretarin Escobar në Bruksel për diskutime të thelluara dhe takime koordinimi. Së bashku me ekipet tona diskutuam në detaje për çështjet e Dialogut, ndamë vlerësimet e situatës aktuale, zhvillimet e muajve të fundit dhe pritshmëritë për periudhën e ardhshme.

Dhe ne gjithashtu u siguruam të përputhemi me hapat dhe përparësitë e nevojshme të ardhshme. Para takimeve të javës së ardhshme në Bruksel, jam gati të udhëtoj në Alpbach, Bled dhe Beograd, ku do të takohem me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vuçiç, por edhe një numër partnerësh, miqsh dhe ekspertësh për Ballkanin Perëndimor dhe zhvillimet politike globale”, shkroi Lajçak në Facebook.

j.l./ dita