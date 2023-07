Lefter Koka për herë të parë në gjykatë: S’më bëri politika biznesmen, e vërteta do triumfojë!

Për herë të parë në sallën e gjyqit, ish ministri i Mjedisit Lefter Koka ka dëshmuar këtë të enjte (6 korrik) duke mohuar të gjitha akuzat dhe përfshirjen e tij në aferën e inceneratorit të Elbasanit.

Ish ministri pretendon se akuzat e Prokurorisë janë ‘idiote’, ndërsa përmend shpesh në dëshminë e tij të “vërtetën” e cila sipas tij do të triumfojë.

“Akuza e prokurorisë është idiote! Kam hyrë në politikë si biznesmen dhe s`më bëri politika biznesmen.”- thotë Koka.

Gjyqi i parë në Gjykatën për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me ish ministrin të pranishëm ka filluar që prej orës 09:00 të mëngjesit dhe ende vijon. Lefter Koka nëpërmjet avokatëve mbrojtës po lexoi konkluzionet përfundimtare për inceneratorin e Elbasanit.

Aktualisht është kërkuar pushim pas dëshmisë së Kokës dhe pritet që fjalën ta ketë edhe ish deputeti socialist Alqi Bllako. SPAK ka kërkuar 10 vite burg për Kokën që me aplikim të gjykimit të shkurtuar nëse shpallet fajtor, do të dënohet me 6.8 vite burg.

Në pjesën e parë të mbrojtjes, Lefter Koka është përqendruar tek akuza e shpërdorimit të detyrës, duke ia kaluar përgjegjësinë Këshillit të Ministrave.

Avokati i tij pretendoi se në lidhje me inceneratorin e Elbasanit, i është kërkuar mendim katër ministrive, Financave, Ekonomisë dhe Energjetikës, Mjedisit dhe Drejtësisë.

“Gjatë kohës që janë bërë negociata me kompanitë e inceneratorit klienti im ka qenë jashtë vendit. Sa i përket procedurës së bërë me negocim pa shpallje, është bërë në kuadër të emergjencës mjedisore të shpallur nga Bashkia e Elbasanit. Në komisionet e ngritura, nuk ishte e përfshirë vetëm Ministria e Mjedisit, por kishte përfaqësues edhe nga ministritë e tjera. Në lidhje me këtë procedim janë pyetur 87 persona, janë vënë 33 numra në përgjim, 8 pajisje pc të Klodian Zotos janë sekuestruar, 11 institucione bankare, dy pajisje pc brenda kantinës së verës, nga të cilat nuk ka dalë asnjë provë direkte që e implikon z. Koka me akuzat”.-tha avokati.

Më 18 maj, Prokuroria e Posaçme paraqiti në gjykatë pretencën ndaj të akuzuarve për incineratorin e Elbasanit. Organi i akuzës ka kërkuar nga dhjetë vjet burg për Lefter Kokën, Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton si dhe 4 vjet heqje lirie për ish deputetin Alqi Bllako.

Për shkak të gjykimit të shkurtuar të pandehurit përfitojnë uljen e një të tretës së dënimit në përfundim të procesit gjyqësor, duke u dënuar përkatësisht me 6.8 vjet heqje lirie për Kokën, Mërtirin e Zoton dhe 2.8 vjet burg për Alqi Bllakon.

Dënime me nga 4 vjet u kërkuan edhe për ish-zyrtarët e tjerë të akuzuar si ish anëtarë të komisioneve të tenderit të incineratorit. Në pretencën e prokurorisë u kërkua edhe konfiskimi i dy kompanive ‘AlbTech’ dhe ‘Integrated Technology SHPK’ si dhe i 8 apartamenteve. SPAK kërkoi që ish ministrit Lefter Koka ti konfiskohen 3 pasuri përfshirë kantinën në Durrës ndërsa avokatët do të flasin më 1 qershor.