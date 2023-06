Lëvizja e BE-së: Ligji i AI parashikon dënime që mund të tronditin gjigandët e teknologjisë

Ligjvënësit në Evropë nënshkruan grupin e parë gjithëpërfshirës në botë të rregullave për inteligjencën artificiale (AI), duke hequr një pengesë kryesore për frenimin e teknologjisë me rritje të shpejtë.

Votimi në Parlamentin Evropian është një nga hapat e fundit përpara se këto rregulla të bëhen ligj, i cili mund të shërbejë si model për institucionet e tjera që punojnë në rregullore të ngjashme.

Përpjekja shumëvjeçare e Brukselit për të “gardhuar” inteligjencën artificiale duhej të tregonte rezultate sa më shpejt që të ishte e mundur, sepse përparimi i shpejtë në zhvillimin e chatbot-eve si ChatGPT tregoi avantazhet që mund të sjellë teknologjia e re, por edhe rreziqet që ajo përfaqëson.

Këto masa, të propozuara për herë të parë në vitin 2021, do të rregullojnë çdo produkt ose shërbim ku përdoret një sistem inteligjence artificiale. Ligji do të klasifikojë sistemet e inteligjencës artificiale sipas katër niveleve të rrezikut, nga minimale në të papranueshme. Aplikacionet më të rrezikshme, të tilla si ato për punësim ose teknologji që synojnë fëmijët, do të përballen me rregulla më të rrepta, duke përfshirë transparencën dhe përdorimin e të dhënave të sakta.

Do të jetë në dorën e 27 vendeve anëtare të BE-së që të zbatojnë rregullat dhe rregullatorët mund të kenë fuqinë për të detyruar kompanitë të tërheqin aplikacionet nga tregu. Në raste ekstreme, shkeljet mund të tërheqin gjoba deri në 40 milionë euro ose 7 për qind të të ardhurave vjetore globale të një kompanie, të cilat në rastin e gjigantëve të teknologjisë si Google apo Microsoft mund të arrijnë në miliarda.

Cilat janë rreziqet?

Një nga qëllimet kryesore të BE-së është mbrojtja nga kërcënimet ndaj shëndetit dhe sigurisë të krijuara nga zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale, si dhe mbrojtja e të drejtave dhe vlerave themelore të njeriut.

Kjo do të thotë se disa përdorime të inteligjencës artificiale janë absolutisht të ndaluara, siç janë sistemet e “vlerësimit social” që gjykojnë njerëzit në bazë të sjelljes së tyre.

Ndalohet gjithashtu inteligjenca artificiale që shfrytëzon grupet vulnerabël, duke përfshirë fëmijët, ose përdor manipulime subkoshiente që mund të çojnë në pasoja negative. Një shembull i kësaj është një lodër ndërvepruese që inkurajon sjellje të rrezikshme.

Ndalohen gjithashtu mjetet parashikuese të policisë, të cilat mbledhin të dhëna për të parashikuar se kush do të kryejë krime. Ligjvënësit forcuan rregulloret në lidhje me propozimin origjinal të Komisionit Evropian, duke zgjeruar kështu ndalimin e njohjes në distancë të fytyrës në kohë reale dhe identifikimit biometrik në publik.

Kjo teknologji skanon kalimtarët dhe përdor inteligjencën artificiale për të përshtatur fytyrat e tyre ose veçoritë e tjera fizike me një bazë të dhënash. Një amendament i diskutueshëm që lejon përjashtime të tilla si gjetja e fëmijëve të humbur ose parandalimi i kërcënimeve terroriste gjithashtu nuk u miratua.

Sistemet e AI të përdorura në kategori të tilla si punësimi dhe arsimi, të cilat do të ndikonin në rrugën e jetës së një personi, përballen me kërkesa të vështira si të qenit transparent ndaj përdoruesve dhe marrja e hapave për të vlerësuar dhe zvogëluar rrezikun e paragjykimit algoritmik.

Shumica e sistemeve që përdorin AI, të tilla si video lojërat ose filtrat e postës së padëshiruar, bien në kategorinë e teknologjive me rrezik të ulët ose pa rrezik, thotë Komisioni.

Çfarë është vendosur për ChatGPT?

Drafti origjinal mezi përmendi chatbots – kryesisht kërkon që ato të etiketohen në mënyrë që përdoruesit të mund të ndërveprojnë me makinën. Megjithatë, dispozitat u shtuan më vonë për të mbuluar AI për qëllime të përgjithshme, duke përfshirë ChatGPT, pasi aplikacioni fitoi popullaritet, kështu që tani ka të njëjtat rregulla si sistemet me rrezik të lartë.

Një nga shtesat kryesore është një kërkesë për të dokumentuar plotësisht çdo material me të drejtë autori që përdoret për të “trajnuar” sistemin e AI, duke gjeneruar tekst, imazhe, video dhe muzikë që ngjajnë me krijimet njerëzore.

Kjo i lejon krijuesit e përmbajtjes të dinë nëse postimet e tyre në blog, librat dixhitalë, artikujt shkencorë ose këngët janë përdorur për të trajnuar algoritmet që fuqizojnë sistemet gjeneruese si ChatGPT.

Më pas ata mund të vendosnin nëse puna e tyre ishte kopjuar dhe të kërkonin kompensim.

j.l./ dita