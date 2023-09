VIDEO: Lëvizte me kallashnikov në çantë, vihet në pranga 20 vjeçari në Elbasan

Një 20 vjeçar është arrestuar në Elbasan pasi u kap me armë zjarri me vete.

Policia njofton se i riu po lëvizte me këmbë, në fshatin Qukës, me kallashnikov në çantë.

“Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve dhe ata të Forcës së Posaçme Operacionale, të DVP Elbasan, në vijim të kontrollit permanent të territorit, për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, kanë siguruar informacione se një shtetas lëvizte në fshatin Qukës, me armë zjarri me vete. Në bazë të këtyre informacioneve, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan, është organizuar dhe finalizuar operacioni policor i koduar “Bushtrica”, si rezultat i të cilit, është kapur dhe arrestuar në flagrancë shtetasi S. F., 20 vjeç, banues në fshatin Qukës.