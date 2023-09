Musk do heqi opsionin “Block” nga X (ish-Twitter)!

Që nga ardhja e Elon Musk në Twitter, tashmë të riemërtuar X, shumë gjëra kanë ndryshuar në rrjetin social. Tweete më të gjata, rregulla më të lira në lidhje me lirinë e shprehjes, llogari të verifikuara në masë, video thirrje pa nevojën e një numri telefoni… dhe tani fundi i bllokimit. Kjo, të paktën, është ideja që ka manjati i Afrikës së Jugut.

Si një mbrojtës absolut i përdoruesve që mund të thonë praktikisht çfarëdo që duan, edhe nëse bëhet fjalë për keqinformim, fyerje apo çdo lloj teksti tjetër, Musk tani dëshiron t’i japë fund plotësisht rregullave që kufizojnë lirinë e shprehjes. Dhe, për të, bllokadat janë “një formë më e fortë heshtjeje”, siç shkroi ai në një postim të fundit në Twitter.

Kjo është arsyeja pse pronari i Tesla dhe SpaceX dëshiron që rrjeti i tij social të fshijë plotësisht këtë praktikë të lejimit të një përdoruesi të bllokojë një tjetër. Megjithatë, kjo masë bie ndesh plotësisht me rregullat e dy dyqaneve kryesore të aplikacioneve në botë: App Store dhe Play Store.

Të dy tregojnë në rregullat e tyre se të gjitha aplikacionet që janë rrjete sociale duhet të kenë masa të zbatuara që lejojnë dikë të bllokohet nëse sjellja e tyre tejkalon kufijtë e caktuar dhe nuk përputhet me standardet e komunitetit. Çuditërisht, kur tweet-i i Elon Musk u bë viral, rrjeti i tij social përfshiu një paragraf kontekstualizimi, një nga risitë e tij, me lidhje me faqet e App Store dhe Play Store që tregonin se ideja e manjatit duhet të plotësojë kërkesat e të dyjave.

Kjo është arsyeja pse shumë ekspertë besojnë se Musk nuk do të jetë në gjendje të pengojë përdoruesit e X që të bllokojnë të tjerët, edhe pse ideja e tij ishte ta lejonte atë vetëm për mesazhe direkte. Sido që të jetë, liria e të shprehurit vazhdon të jetë një nga obsesionet më të mëdha të Musk në rrjetin e tij social.