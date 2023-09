Lista VIP me gati 40 emra njerëzish të famshëm, që ndoqën Messin në Los Angelos (VIDEO)

Mbetet e konfirmuar se nënshkrimi i Leo Messit nga Inter Miami ka qenë një nga lajmet më të mira për skuadrën amerikane. Në vizitën e tyre në Los Angeles FC, skuadra arriti të fitojë 3-1 me paraqitjen e shkëlqyer të argjentinasit, i cili mori dy asistime që përfunduan në gol.

Ndonëse ndeshja duhet të jetë lajm më vete, e zhvilluar në stadiumin BMO ajo ishte trend për shkak të numrit të madh të mysafirëve që erdhën në stadium. Megjithatë, Los Angeles-i mund të jetë qyteti me më së shumti personazhe të famshëm në botë dhe tani që ka dalë lista e të ftuarve VIP që kanë ardhur për të parë ‘lojën e Messit’, mund të habiteni nga disa prej emrave:

Tom Holland, Selena Gomez, Will Ferrell apo Owen Wilson janë vetëm disa nga aktorët që morën pjesë në takim, por kemi edhe emra nga fusha të tjera, si Liam Gallagher (muzikant), LeBron James (lojtar NBA) apo Rufus nga Sun dhe Tyga (muzikant). Dhe vijon me aktorët hollivudianë Leonardo di Caprio, Gerard Butler apo dhe Princi Harry. Një listë me 40 VIP-a.

Ju keni listën e plotë mbi këto rreshta; Ju ftoj t’i hidhni një sy në mënyrë që të kuptoni se ndeshja mes Los Angeles FC dhe Inter Miami ishte shumë më tepër se një ndeshje futbolli; Ka qenë një bashkësi personalitetesh që shihet rrallë.