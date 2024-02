Lloji i veçantë i kanellës që ju ndihmon me zemrën dhe diabetin, ja si ta përdorni

Kanella Cassia, e njohur gjithashtu si Cinnamomum aromaticum, është një lloj kanelle që vjen nga një pemë gjithëgjelbëruese e origjinës në Azinë Juglindore, veçanërisht në Kinë, Vietnam, dhe Indonezi.

Ajo është më pak e shtrenjtë dhe më e përhapur në tregjet botërore krahasuar me kanellën Ceylon, e cila shpesh konsiderohet si “kanella e vërtetë”. Kanella Cassia ka një aromë më të ashpër dhe më të fortë falë përmbajtjes së lartë të komponimeve të quajtura kumarin, të cilat gjithashtu i japin asaj veti specifike shëndetësore dhe përdorime në gatim

Përdorimi në gatim

Në kuzhinë, Kanella Cassia përdoret gjerësisht për të shtuar shije dhe aromë në një larmi ushqimesh dhe pije. Ajo është veçanërisht e përshtatshme për receta të ëmbla si tortat, biskotat, dhe pijet e ngrohta, si dhe për ushqime pikante dhe të kripura si ëmbëlsira indiane dhe gatime me mish. Aroma e saj e fortë e bën atë një shtojcë të popullarizuar në përgatitjet e festave, siç janë kulaçi i Krishtlindjeve dhe pije të ngrohta me bazë kanellash.

Përdorimi mjekësorë

Në mjekësinë tradicionale dhe atë moderne, Kanella Cassia ka tërhequr vëmendjen për përfitimet e saj shëndetësore. Studimet kanë treguar se ajo mund të ofrojë disa përfitime, përfshirë:

Menaxhimi i Sheqerit në Gjak: Kanella Cassia është studiuar për aftësinë e saj për të ndihmuar në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, duke e bërë atë të dobishme për njerëzit me prediabet ose diabet të tipit 2.

Kanella Cassia është studiuar për aftësinë e saj për të ndihmuar në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, duke e bërë atë të dobishme për njerëzit me prediabet ose diabet të tipit 2. Ndikimi në Obezitet: Disa hulumtime sugjerojnë se kanella mund të ndihmojë në menaxhimin e peshës duke përmirësuar metabolizmin e glukozës dhe lipidëve.

Disa hulumtime sugjerojnë se kanella mund të ndihmojë në menaxhimin e peshës duke përmirësuar metabolizmin e glukozës dhe lipidëve. Përmirësimi i Shëndetit Kardiovaskular: Kanella mund të kontribuojë në uljen e kolesterolit të keq (LDL) dhe në përmirësimin e profilit të lipideve të gjakut.

Kanella mund të kontribuojë në uljen e kolesterolit të keq (LDL) dhe në përmirësimin e profilit të lipideve të gjakut. Vetitë Antimikrobike: Kanella ka treguar aktivitet kundër disa llojeve të baktereve dhe kërpudhave, duke ofruar përfitime në luftimin e infeksioneve.

Kujdesi dhe kufizimet

Megjithëse kanella ofron shumë përfitime shëndetësore, konsumi i saj duhet të bëhet me kujdes, veçanërisht në sasi të mëdha. Kumarina, e gjetur në sasi të larta në Kanella Cassia, mund të jetë toksike në doza të larta dhe mund të shkaktojë probleme të shëndetit si dëmtimi i mëlçisë në individët e ndjeshëm. Prandaj, është e rëndësishme të konsumohet me moderacion dhe të konsultoheni me një profesional shëndetësor përpara se të përdorni kanellën për qëllime mjekësore.

Në përgjithësi, Kanella Cassia është një shtojcë e vlefshme në kuzhinë dhe mund të ofrojë përfitime të ndryshme shëndetësore kur përdoret si pjesë e një diete të balancuar dhe të shëndetshme.

j.l./ dita