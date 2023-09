“Lufta” me Ryanair, Wizz Air anullon tre linja nga Tirana

Kompania e fluturimeve low cost Wizz Air njoftoi anullimin e tre linjave nga Shqipëria që ishin parashikuar të nisnin marsin e vitit të ardhshëm. Bëhet fjalë për Tiranë-Maltë, Tiranë-Chania dhe Tiranë-Palermo.

Nisja e fluturimeve direkte drejt këtyre destinacioneve u lançua me bujë të madhe vetëm 3 muaj më parë, saktësisht në fillim të qershorit. Sipas njoftimit të atëhershëm, Wizz Air do të niste 10 rrugë të reja nga Tiranë, përfshirë dhe ato drejt Maltës, Palermos dhe Chanias, fluturimet drejt të cilave do të nisnin në mars të vitit të ardhshëm.

Por dy ditë më parë, kompania i hoqi të treja këto linja nga sistemi i saj duke mos pranuar prenotime biletash.

Shkurtime masive

Wizz Air po kërkon të ulë kapacitetin me 10% në të gjithë rrjetin e saj për shkak të një problemi global me motorët e prodhuar nga Pratt & Whitney. Transportuesi loë cost thotë se po punon për të minimizuar ndikimin në flotën e saj, por pret që shumë avionë të ndalen.

Wizz Air po pezullon një numër të linjave të saj gjatë sezonit të ardhshëm dimëror me Banja Lukën, Podgoricën, Prishtinën, Sarajevën, Nishin dhe Ohrin të gjitha të prekura. Aktualisht, nivelet e kapaciteteve për dimrin e ardhshëm janë ulur në Banja Luka, Podgoricë, Sarajevë dhe Tuzla në krahasim me sezonin 2022/23.

Flota e transportuesit përbëhet nga mbi 150 avionë të familjes Airbus A320, duke përfshirë avionë më të rinj A320neo dhe A321neo, të cilët fuqizohen nga motorët e Pratt & Whitney. Furnizuesi i hapësirës ajrore dhe kompania mëmë e Pratt & Whitney, RTX, tha se do të duhej të kryente kontrollin e cilësisë në motorët e instaluar në qindra avionë në të gjithë botën. Ai shtoi se midis 600 dhe 700 motorë turbofan me ingranazh Pratt & Whitney do të duhej të hiqen për t’u ekzaminuar midis 2023 dhe 2026.

Në një deklaratë, linja ajrore me kosto të ulët tha, “Wizz Air aktualisht po vlerëson implikimet për të kuptuar shkallën e ndikimit në flotën e saj, me vlerësimet fillestare që tregojnë një reduktim të mundshëm të kapacitetit prej 10% për gjysmën e dytë të vitit financiar 2024 ” . Ajo shtoi, “Wizz Air u informua nga RTX se motorët e tij Pratt & Whitney GTF do t’i nënshtrohen intervaleve të inspektimit, duke rezultuar në heqjen e motorëve për vizita në dyqan gjatë pjesës së mbetur të vitit 2023 dhe në 2024, gjë që ka të ngjarë të shkaktojë ndalimin e disa avionëve në këtë periudhë”.

Por problemet me furnitorin e motorrëve janë vetëm njëra anë e medaljes, që ka çuar në këtë vendim. Ana tjetër lidhet me konkurrencën nga Ryanair. Wizz Air duket se nuk është e kënaqur që Ryanair vendosi të hyjë fuqishëm në tregun shqiptar.

Menjehërë sapo CEO i Ryanair njoftoi nisjen e fluturimeve masive nga Shqipëria pak muaj më parë, Wizz Air njoftoi përfundimin e operacioneve të saj në aeroportin e Kukësit. Ndërsa tani, po shkurton linjat e parashikuara që do të shtoheshin nga Rinasi.

j.l./ dita