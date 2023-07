Luis Enrique i dorëzon “listën e zezë” krerëve të PSG, s’i do këta 9 lojtarë në ekip…

Një revolucion total në Paris. Paris Saint-Germain vazhdon me planifikimin e skuadrës për sezonin e ardhshëm. Luis Enrique pret që më shumë nënshkrime të jenë në gjendje të përforcojnë ekipin e tij, edhe pse për këtë ata do të duhet të lirojnë fillimisht shumë nga lojtarët e tyre.

Spanjolli ka marrë drejtimin e projektit parizian. Trajneri asturian dëshiron të krijojë një skuadër të gatshme për të fituar Ligën e parë të Kampionëve në historinë e klubit. Për momentin, nënshkrimet e Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lucas Hernández, Kang-in Lee, Milan Skriniar dhe Marco Asensio nuk duken të mjaftueshme për rimodelimin e thellë të skuadrës që po përgatit skuadra.

Trajneri ka përgatitur dhe një ‘listë të zezë’ me shkarkimet që i konsideron pa vend në skuadër për sezonin e ardhshëm, lojtarë që do të duhet të kërkojnë një rrugëdalje nga klubi këtë merkato. Rastet e Pembélé, Dagba, Diallo, Bitshiabu apo Gharbi janë ato të lojtarëve që nuk kanë vend në skuadër dhe që do të përdoren për të balancuar Fair Play-in Financiar. Sipas Diario AS, shitjet e tij janë prioritet për të ndërmarrë inkorporime të ardhshme si ato të Bernardo Silva, Lloris, Joao Félix, Vlahovic apo Gabri Veiga… pothuajse asgjë. Nga ana e tij, është një listë e lojtarëve që konsiderohen nga një tjetër projekt dhe që nuk kanë vend në planet e Luis Enrique. Keylor Navas, Kurzawa, Paredes apo Wijnaldum janë pjesë e kësaj liste dhe ata e dinë se duhet të kërkojnë një ekip për sezonin e ardhshëm nëse duan të kenë minuta lojë.