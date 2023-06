Pas finales në Stamboll, ku gafat e tij i kushtuan italianëve trofeun, belgu Romelu Lukaku ka fluturuar drejt Arabisë Saudite ku zhvilloi një takim me krerët e Al-Hilal.

Sipas raportimeve të medieve italiane, klubi në fjalë i ka ofruar belgut një kontratë 2-vjeçare, nga e cila do të përfitojë 25 milionë euro neto në sezon.

Lukaku është duke e marrë shumë në konsideratë këtë ofertë, me Chelsean që do të shpëtojë nga sulmuesi dhe njëkohësisht do të arkëtonte një shumë të mirë për shitjen e tij.