Lukashenko kërcënon: Kemi armë bërthamore për të gjithë!

Presidenti i Bjellorusisë Alexander Lukashenko, pas thashethemeve për gjendjen e tij shëndetësore të nxitura nga disidentët bjellorusë, u rishfaq sot me një mesazh të publikuar nga shërbimi i tij për shtyp, në të cilin uron liderin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe të gjithë azerët me rastin e festës kombëtare të vendit. Jo vetëm kaq, udhëheqësi i Minskut tha gjithashtu se nëse dikush është i shqetësuar, ai duhet të hyjë në një aleancë me Rusinë dhe Bjellorusinë dhe “do të ketë armë bërthamore për të gjithë”.

“Bjellorusia dhe Rusia duhet të hyjnë në një aleancë dhe kaq”, tha Lukashenko. “Ne duhet të kuptojmë strategjikisht se kemi një mundësi unike për t’u bashkuar,” përfundoi ai. Thashethemet për sëmundjen e tij tashmë ishin mohuar dje kur grupi monitorues bjellorus Gayun njoftoi se kishte parë presidentin në Minsk teksa po shkonte për në rezidencën e tij.