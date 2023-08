Macron paralajmëron Serbinë dhe Kosovën: Do të ketë masa të reja

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron ka paralajmëruar masa ndaj Kosovës e Serbisë nëse ato nuk sillen me përgjegjësi.

Gjatë fjalimit të tij të përvjetëm para ambasadorëve, ai u shpreh se marrëveshja e Brukselit është rruga e duhur dhe duhet angazhim i palëve.

Ai ka kërkuar gjithashtu angazhim për mbajtjen e zgjedhjeve në Veri, kthimin e serbëve në institucione, ndërsa ka përmendur edhe Asociacionin.

“Franca e Gjermania kanë bërë zotime sa i përket politikave të vizave dhe çështje tjera ekonomike, nëse palët dështojnë të sillen me përgjegjësi. Duhet të jemi vigjilentë veçanërisht në këtë aspekt, veçanërisht kur bëhet fjalë për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor”, tha Macron.

🔴 #LIVE: “We need to integrate our policies more”, Emmanuel #Macron said of European policies.

He also said it would be necessary to enlarge the European Union.

“We need to be bold.” 👇 pic.twitter.com/W12881qPv8

— FRANCE 24 English (@France24_en) August 28, 2023