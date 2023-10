Mali i Zi heq fondin e pensioneve shtetërore, anulohet pagesa e kontributeve. Çdo gjë, tërësisht në fondet private

Ky është një nga qëllimet e programit “Evropa tani 2”, e gjitha në përputhje me vendimin e Bashkimit Evropian nga viti 2015 për shfuqizimin e të gjitha fondeve shtetërore të pensioneve deri në vitin 2035.

Analistët në vend paralajmërojnë se para se të aplikohet kjo nismë duhet të paraprihet nga analiza të sakta dhe ndryshime në ligj. Ata theksojnë se sistemi i pensioneve në BE, varësisht nga shteti, përcaktohet ndryshe.

Për shembull në Gjermani ekziston një sistem pensioni me tre shtylla, që në thelb do të thotë se ka një fond të detyrueshëm të pensioneve shtetërore, si shtyllë të parë. Shtylla bazohet në vendimin e punonjësit për të kontribuar në mënyrë të pavarur një pjesë, në lidhje me ofertat e ndryshme, vendoset në një fond pensioni privat. Në Francë, si vendi i dytë lider i BE-së, ekziston vetëm një fond shtetëror. E përbashkët për Francën, Gjermaninë dhe Mali i Zi është se mungojnë fondet për funksionimin e fondeve shtetërore, sipas analistëve malazezë.

Ata shpjegojnë se që një fond shtetëror i pensioneve të funksionojë në kushte ideale, është e nevojshme që katër vende pune të mbulojnë një pension. Duke qenë se nuk është më kështu, lind mungesa e fondeve. Për të kompensuar fondet e munguara, Franca rriti moshën e daljes në pension, duke rezultuar në protesta masive.

Pikërisht, flukset hyrëse të reduktuara në bazë të kontributeve ndikuan, në rekomandimin e BE-së që të gjitha fondet të jenë private deri në vitin 2035. Aktualisht, në Mal të Zi mungojnë rreth 40 milionë euro fonde që mbulohen nga buxheti i shtetit. Sipas statistikave zyrtare dy punëtorë mbulojnë një pensionist.