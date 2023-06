Manchester është i qytetarëve, ‘dallga’ blu feston Champions. Guardiola bën një “Ançeloti”

Festa e Manchester Cityt për sezonin e tyre më të suksesshëm në histori vetëm mund të shtyhej, por për asnjë arsye në botë ajo nuk mund të anulohej. Parashikimi i motit për stuhi në Manchester vetëm sa vonoi paradën e futbollistëve të Cityt, të cilët tashmë me autobuzin e hapur janë duke reklamuar tre titujt e fituar këtë sezon në rrugët e qytetit.

Atmosfera është e zjarrtë dhe të shumtë janë fansat e The Citizens që po festojnë së bashku me idhujt e tyre. Sigurisht, protagonist kryesorë të festës janë Jack Grealish, Erling Haaland ndërsa pas nuk mbetet edhe trajneri Pep Guardiola, që festoi dhe pozoi duke imituar italianin Ançeloti vitin e kaluar, me puron. Në fund, festa është legjitime pasi “tripleta” e titujve (Premier League, Champions League dhe FA Cup) nuk është diçka e zakonshme.