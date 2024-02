Marrëdhëniet me Ramën e Kurtin? Xhaferi: Kontakte institucionale. Nuk e përjashtoj vizitën në Shqipëri

Kryeministri i parë shqiptar i Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi është në krye të një qeverie teknike deri në zgjedhjet e majit.

Në një intervistë për TCH, ndër të tjera Xhaferi ka folur edhe për marrëdhëniet me liderët në Shqipëri dhe Kosovë.

Pjesë nga intervista:

Çfarë marrëdhëniesh keni me z. Kurtin i cili ka shprehur idenë e tij për një vetëvendosje pa an shqiptare dhe do të jetë i pranishëm edhe në zgjedhjet në Maqedoni.

Xhaferi: Unë edhe si kryetar parlamenti, ministër i Mbrojtjes edhe si deputet në 6 mandate, në një periudhë me parlamentin e Kosovës, në një periudhë tjetër me parlamentin e Shqipërisë, në kontekst institucional kam dhe do të kem marrëdhënie pa rezervë.

Shtetet janë të njohura, nevoja për komunikim institucional ka nevojë, përcaktimet strikte politike janë të drejtat të subjekteve politike, unë jam i përqendruar të zbatoj kompetencat e mia dhe detyrimet e mia

Ju ka uruar z.Kurti?

Xhaferi: Në rrjetet sociale ka uruar, siç ka uruar kryetari i Kuvendit tq Kosovës dhe Presidentja.

Më zotin Rama, keni pasur kontakte?

Xhaferi: Unë si kryetar parlamenti në aspekte të komunikimit zyrtar kam pasur marrëdhënie institucionale.

Parashikoni vizitë zyrtare në Tiranë ose në Prishtinë?

Xhaferi: Nuk i përjashtojmë. Është çështje e dinamikës dhe programeve që janë në agjendë për muajin vijues.

b.m/dita