Marrëveshja me Italinë, Balla raporton tek “Siguria”: Emigrantët s’do dalin nga strukturat e strehimit, protokolli me afat 5-vjeçar, më pas…  

Në mbledhjen online të Komisionit të Sigurisë, sot është miratuar në parim marrëveshja me Italinë për emigrantët që do të strehohen në Shqipëri.

Gjatë mbledhjes, ministri i Brendshëm, Taulant Balla ka raportuar detajet për marrëveshjen me Italinë për emigrantët. Balla theksoi se protokolli i firmosur me Italinë ka afat 5-vjeçar, pas të cilit Shqipëria vendos nëse do ta ripërtërijë ose jo, teksa theksoi se të gjitha shpenzimet i përkasin palës italiane.

“Nuk bëhet fjalë për ndonjë pjesë të territorit sepse ajo mbetet pjesë e territorit të Shqipërisë, por bëhet fjalë për një dhënie të së drejtës së përdorimit të përkohshëm të sipërfaqes së përcaktuar. Ne ruajmë të drejtën që mos ta ripërtërijnë protokollin pas afatit 5-vjeçarë. Të gjitha shpenzimet për zbatimin e këtij protokolli i përkasin palës italiane si dhe çdo kosto shtesë që mund t’i vijë Shqipërisë prej këtij protokolli”, tha Balla.

Në lidhje me diskutimet për problemet sociale që mund të sjellë akomodimi i tyre në Shëngjin, Ministri Balla u shpreh se pala italiane ka detyrimin t’i mbajë ata brenda strukturave akomoduese. Po ashtu ai sqaroi se numri i emigrantëve nuk do t’i kalojë 3 mijë, teksa shtoi se qëllimi është që ata të qëndrojnë deri në përfundim të procedurave për riatdhesim dhe më pas do nxirën jashtë Shqipërisë.

“Dua të sqaroj se pala italiane ka detyrim për t’i akomoduar ata vetëm brenda strukturave të ngritura në sipërfaqen në fjalë si dhe duke u kujdesur që ata të mbeten brenda këtyre strukturave. Në çdo rast të mosrespektimit të detyrimeve nga pala italiane, Shqipëria ka të drejtën e denoncimit dhe më pas zgjidhjes së protokollit në çdo kohë. Dua të thekson se numri total i emigrantëve dhe hyrja në Shqipëri në marrëveshje është dakordësuar që numri prezent i emigrantëve në zona të caktuara nuk do ta kalojë asnjëherë shifrën 3 mijë. Emigrantët do akomodohen në strukturën pritëse vetëm me qëllimin e kryerjes së procedurave për riatdhesimin dhe pas përfundimit do nxirën jashtë territorit të Shqipërisë”, theksoi Balla.

