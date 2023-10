Marrëveshje në minutën e fundit, Kongresi amerikan shmang mbylljen e qeverisë

Qeveria amerikane ka shmangur një mbyllje federale pasi Dhoma dhe Senati ranë dakord për një marrëveshje financimi afatshkurtër.

Një projekt-ligj që e mban qeverinë të financuar deri më 17 nëntor, por nuk përfshin asnjë ndihmë të re për Ukrainën u miratua në Senat me 88 vota kundër.

Presidenti Joe Biden e nënshkroi atë në ligj disa minuta para afatit të mesnatës.

Propozimi u paraqit nga kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve, Kevin McCarthy, pasi ai luftoi një rebelim nga linjat e ashpra në partinë e tij.

Një mbyllje, e cila do të vendoste dhjetëra mijëra punonjës federalë në pushim pa pagesë dhe do të pezullonte shërbime të ndryshme qeveritare, ishte planifikuar të fillonte në orën 00:01 ET (04:01 GMT) të dielën.

Por në një kthesë dramatike të shtunën pasdite, republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve u përpoqën të miratonin një masë të përkohshme financimi që do ta mbante qeverinë të hapur deri në mes të nëntorit dhe nuk do të bënte lëshime të mëdha për nivelet e shpenzimeve.

Ajo u mbështet nga më shumë demokratë sesa republikanë, me rreth 90 republikanë që votuan kundër.

Lëvizja ishte një goditje për një grup të vogël republikanësh të krahut të djathtë, të cilët i kanë shtyrë negociatat në dhomë me kërkesa të palëkundura për shkurtime të shpenzimeve.

Megjithatë, me shumicën e ligjvënësve të prirur për të shmangur një mbyllje, një nga kërkesat kryesore të fraksionit, jo më fonde të SHBA për mbrojtjen e Ukrainës kundër pushtimit të saj nga Rusia pasqyrohet në projektligj.

Në një deklaratë të lëshuar menjëherë pas votimit në Senat, Presidenti Joe Biden tha se “republikanët ekstremë të Dhomës së Përfaqësuesve” kishin kërkuar të krijonin një “krizë të prodhuar” dhe i kërkoi kryeparlamentarit McCarthy të lejonte që një marrëveshje e mëtejshme financimi për Ukrainën të kalonte pa vonesë.

Ai tha: “Ne në asnjë rrethanë nuk mund të lejojmë që mbështetja amerikane për Ukrainën të ndërpritet”.

Duke folur pas miratimit të marrëveshjes, udhëheqësi i shumicës demokrate në Senat, Chuck Schumer tha se “amerikanët mund të marrin frymë lehtësuese” dhe se shkurtimet “ekstreme, të këqija dhe të dëmshme” të buxhetit që disa republikanë kishin kërkuar ishin shmangur.

Por ai theksoi se marrëveshja nuk ishte “destinacioni përfundimtar”, duke siguruar Kievin se një paketë e mëtejshme financimi për Ukrainën nuk ishte braktisur, duke shtuar: “Ne nuk do të ndalemi së luftuari për më shumë mbështetje për Ukrainën.”

Në një lëvizje të pazakontë, liderët e lartë të Senatit nga të dyja partitë, duke përfshirë kreun e pakicës Mitch McConnell, lëshuan një deklaratë të përbashkët duke sinjalizuar synimin e tyre për të “siguruar që qeveria amerikane të vazhdojë të ofrojë” mbështetje për Ukrainën në javët e ardhshme.

Kjo erdhi pasi senatori Michael Bennet, një anëtar demokrat nga Kolorado, i cili mbështet më shumë fonde për Kievin ndaloi procedurat e së shtunës në shenjë proteste ndaj mungesës së garancive për Ukrainën të përfshira në marrëveshje.

Mbylljet ndodhin kur të dy dhomat e Kongresit nuk janë në gjendje të bien dakord për afërsisht 30% të shpenzimeve federale që duhet të miratojnë përpara fillimit të çdo viti fiskal më 1 tetor.

Me republikanët që mbajnë një shumicë të vogël në Dhomën e Përfaqësuesve dhe Demokratët që mbajnë Senatin me një vend të vetëm, çdo masë financimi ka nevojë për blerje nga të dyja palët.

Përpjekjet e përsëritura për të miratuar faturat e shpenzimeve në Dhomën e Përfaqësuesve janë penguar javët e fundit nga krahët e djathtë rebelë.

Grupi ka kundërshtuar masat e shpenzimeve afatshkurtra dhe ka shtyrë për të bërë shkurtime duke miratuar faturat e shpenzimeve afatgjata me kursime specifike për agjencitë, edhe pse fatura të tilla kanë pak shanse për të avancuar përmes Senatit.

McCarthy kishte qenë jashtëzakonisht hezitues për t’u mbështetur në votat e demokratëve për të miratuar projektligjin e Dhomës deri në minutën e fundit, duke qenë se kjo do të zemëronte këta anëtarë konservatorë të linjës së ashpër të partisë së tij.

Kjo dramë ka të ngjarë të përsëritet përsëri në më pak se shtatë javë pasi mosmarrëveshjet themelore mbi nivelet dhe politikat e shpenzimeve qeveritare midis republikanëve dhe demokratëve, dhe midis vetë republikanëve, nuk janë zgjidhur.

j.l./ dita