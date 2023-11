MAS: Edhe shkollat do të jenë pushim në datën 27 nëntor

Përveç administratës shtetëror edhe shkollat do ta kenë pushim datën 27 nëntor. Një njoftim në Facebook i Ministrisë së Arsimit lajmëron që nxënësit edhe mësuesit do të jenë pushim në ëktë datë. Bazuar në vendimin e qeverisë 27 nëntori do të zëvendësohet në një datë tjetër gjatë tremujorit të parë të vitit të ardhshëm.

“Ministria e Arsimit dhe Sportit njofton se shkollat do të jenë pushim më datë 27 nëntor 2023, bazuar në vendimin nr. 652, datë 22.11.2023, të Këshillit të Ministrave “Për caktimin e ditës së hënë, datë 27.11.2023, ditë pushimi”.

p.k\dita