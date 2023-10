VIDEO: Masakra në spitalin në Gaza me 500 viktima, Biden sot në Izrael, anulohet ndalesa në Jordani

Lufta mes Izraelit dhe Hamasit vazhdon prej 12 ditësh.

Vuajtjet e civilëve vazhduan pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga komuniteti ndërkombëtar për të mbrojtur jetën e tyre.

Qindra njerëz u vranë nga shpërthimi në spitalin Al-Ahli në qytetin e Gazës.

Grupi militant palestinez Hamas akuzoi Izraelin për sulmin, duke e quajtur atë një “krim lufte”, ndërsa IDF mohoi përgjegjësinë, duke thënë se spitali nuk ishte në shënjestër të ushtrisë izraelite dhe se një hetim fillestar tregoi se shpërthimi ishte shkaktuar nga një Xhihad Islamik i dështuar.

Një video tronditëse nga Spitali Baptist Al-Ahli në Gaza rreth 20 orë para sulmit të përgjakshëm me qindra të vdekur dhe të plagosur mbrëmjen e së martës, është publikuar nga Anadolu Agency.

Në këtë video, fëmijët e vegjël mund të shihen duke luajtur lojëra dhe duke kënduar, pa e ditur se në orët në vijim ky spital do të jetë objektivi i sulmit më vdekjeprurës në Gaza në 15 vitet e fundit.

Sipas ministrisë së shëndetësisë në Gazën e kontrolluar nga Hamasi, të paktën 500 kanë vdekur nga sulmi i së martës. Një përfaqësues i shërbimit të mbrojtjes civile të Gazës foli për rreth 300 të vdekur nga greva.

