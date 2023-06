Masakroi të shoqen me gërshërë për xhelozi, vetëdorëzohet pas tre ditësh Aleko Myrtollari

Aleko Myrtollari, autori i dyshuar i plagosjes me thikë të bashkëshortes së tij Manjola Myrtollari, është vetëdorëzuar në polici mbrëmjen e sotme. Ndalimi u arrit pas negociatave mes palëve, polici-familjarë, për të shmangur dëme të tjera.

Manjola Myrtollari, 38-vjeçarja që u plagos me thikë nga bashkëshorti, brenda në banesën e tyre në Korçë, është nisur me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë ditën e djeshme. E dëmtuara i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale dhe është ende në gjendje të rëndë për jetën. 38-vjeçarja u sulmua të dielën nga bashkëshorti Aleko Myrtollari, i cili nuk është kapur ende nga policia. Çifti Myrtollari kishin më pak se një muaj që ishin vendosur në një pallat në lagjen nr. 10 të Korçës. I papunë dhe i alkoolizuar, nën ndikimin edhe të xhelozisë, ai tentoi ta vriste. Vajza e madhe telefonoi policinë për ndihmë dhe duket se koha ka qenë faktor ndihmues deri tani, pasi e plagosura po mbahet në jetë, sepse në të kundërtën hemorragjia do kishte qenë fatale.

Aleko Mhyrtollari debatonte shpesh me të shoqen, për shkaqe xhelozie thanë familjarët jashtë kamerave. Kështu me gjasë ka ndodhur dhe mbrëmjen e së dielës, kur Aleko Myrtollari nxori fëmijët nga shtëpia në orën 22:00 dhe u grind me të shoqen Manjolën, të cilën e goditi 5-6 herë me gërshërë në trup. Çifti i bashkëshortëve sipas fqinjëve më herët kishin jetuar në Tiranë dhe kishin më pak se një muaj që ishin vendosur në Korçë. Ata ishin me origjinë është nga fshati Porodinë, kurse autori ishte i dhunshëm. Ai punonte në Gjermani si emigrant sezonal, ndërsa 38-vjecarja ishte e papunë dhe kujdesej për 3 fëmijët.