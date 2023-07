Mashtrimi në Call Center, prokurorja italiane: Mashtruesit ishin profesionistë të lartë, shenjëstronin të moshuarit

SPAK dhe pala italiane kanë dhënë detaje mbi aksionin e ndërmarrë, i cili bëri të mundur shkatërrimin e grupit që mashtronin me anë të call centerave. Gjatë deklaratës për mediat, pala italiane tha se pjesa që ishte më shqetësuese lidhet me aftësitë ekstreme, që zotëronin personat për të kryer mashtrimin e njerëzve.

Prokurorja italiane: Unë jam këtu si pasojë e bashkëpunimin me SPAK, për luftën ndaj aktiviteteve të jashtëligjshme në mashtrimin me Call Center. Ky është një shembull për bashkëpunimin në të ardhmen në fushën hetimore. Ndaj krimit të organizuar është e rëndësishme t’i japim një përgjigje përmes bashkëpunimit ndërkombëtar. Si pasojë e këtij bashkëpunimi bërëm kontroll në selinë e këtij call centeri. 60 postacione kompjuteri, një masë e madhe të dhënash që duhen analizuar në hollësi të gjitha njëra pas tjetrës. Rezultati i kësaj punë ishte bashkëpunimi mes institucioneve italiane. Kjo u bë në bashkëpunim me ndërkombëtarët. Personat të përfshirë në këtë skemë mashtrimi ishin profesionalistë të lartë, aftësi e madhe për të mashtruar viktimat. Organizata fillestare karakterizohej nga role të përcaktuara tepër saktë. Nuk duhet të mendojmë se personat e mashtruar të kenë qenë të moshuara, apo që nuk kuptonin dot. Bëhet fjalë për subjekte që mashtroheshin përmes një teknike të rafinuar. Kjo do të thotë që lufta kundër krimit kibernetik duhet të zhvillohet në mënyrë të pandërprerë, për të arrirë rezultate. Ndjej nevojën të falënderoj prokuronin Ened Nakuçi dhe gjithë prokurorët e tjerë të SPAK, të cilëve nuk mund tua përmend të gjithëve emrat. Faleminderit për mirëkuptimin edhe palës italiane.