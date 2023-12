Matura Shtetërore 2024, ja datat kur do të zhvillohen provimet e detyruara dhe me zgjedhje 

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka përcaktuar datat e provimeve për Maturën Shtetërore 2024 për shkollat e mesme të përgjithëshme dhe ato profesionale.

Sipas kalendarit të shpallur, provimi i Gjuhës së Huaj do të jetë më 3 qershor, Gjuha Shqipe dhe Letërsia do të zhvillohet me 10 qershor, Matematika me 18 qershor, si dhe testi i fundit në lëndën me zgjedhje në datën 24 qershor.

Ndërsa provimi Teori Profesionale e Integruar për Maturën Shtetërore Profesionale do të jetë më 24 qershor.

Për orientimin dhe përgatitjen e maturantëve, Ministria e Arsimit thotë se testet model për provimet e ardhshme, ndryshe nga vitet e shkuara, do të shpërndahen në shkolla që në muajin janar të vitit të ardhshëm.