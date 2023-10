MB njofton shtetasit e huaj: Pajisja dhe rinovimi i Lejeve të Qëndrimit do të bëhet përkohësisht

Ministria e Brendshme njofton të gjithë shtetasit e huaj që kërkojnë të pajisen me Leje Qëndrimi në Shqipëri, se pajisja dhe rinovimi i tyre do të bëhet përkohësisht, deri në një njoftim të dytë, nëpërmjet dokumenteve me vulë elektronike, që shkarkohen në e-Albania.

Kërkesat për pajisje me Leje Qëndrimi kanë dalë përtej parashikimeve, megjithatë Ministria e Brendshme ka zgjedhur t’u japë zgjidhje të gjithë shtetasve të huaj në këtë mënyrë, duke akomoduar çdo kërkesë apo aplikim.

Ndërkohë po punohet intensivisht për rritjen e kapaciteteve në mënyrë që shtetasit e huaj, sa më shpejt të pajisen edhe me kartat e Lejeve të Qëndrimit