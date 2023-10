Mbante armë me vete dhe tentoi t’i ikte policisë, arrestohet 20 vjeçari në Rrëshen 

Një 20-vjeçar është vënë në pranga paraditen e së enjtes në Rrëshen.

Sipas policisë, i riu mbante një kallashnikov dhe një sasi municioni me vete.

Fillimisht ai nuk i është bindur urdhrit të Policisë për të ndalur, por tentativa e tij për t’u arratisur ka dështuar me sukses.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mirditë, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative se një shtetas posedonte armë zjarri, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Start”, për kapjen dhe vënien në pranga të këtij shtetasi.

Gjatë operacionit, në Rrëshen, shërbimet e Policisë kanë lokalizuar automjetin e këtij shtetasi dhe i kanë bërë shenjë për të ndaluar. Shtetasi P. T. nuk i është bindur urdhrit për të ndaluar dhe ka vijuar lëvizjen me shpejtësi, por falë veprimeve të shpejta është kapur nga shërbimet e Policisë. Në vijim të veprimeve procedurale, gjatë kontrollit, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri kallashnikov me një krehër me 27 fishekë“, thuhet në njoftimin e policisë.