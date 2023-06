Mbytja e Titanikut, 26 faktet befasuese që nuk i dinit për këtë tragjedi

Linja oqeanike RMS Titanic u përplas me një ajsberg më 14 prill 1912. Përplasja shkaktoi fundosjen e anijes, duke humbur jetën më shumë se 1500 njerëz. Incidenti ishte një nga fatkeqësitë më të mëdha detare në histori.

Por a dini vërtet gjithçka për këtë tragjedi? Janë të shumta faktet befasuese që vijojnë të shpalosen mbi këtë ngjarje, të cilat mund t’i lexoni në vijim të shkrimit.

Koha që u desh për t’u fundosur

Titanikut iu deshën rreth 2 orë e 40 minuta për t’u fundosur plotësisht pas përplasjes.

Vonesa

Titaniku mund të ishte shpëtuar potencialisht. Një vonesë prej 30 sekondash në linjat e komunikimit të anijes bëri që kapiteni të ishte tepër vonë për të ndryshuar rrugën.

Muaji i mjaltit

Vlerësohet se rreth një duzinë çifte po festonin muajin e mjaltit në bordin e Titanikut.

Dënimi

Një i mbijetuar japonez, Masabumi Hosono, ishte subjekt i dënimit publik pasi doli i gjallë nga aksidenti. Publiku japonez e konsideroi atë një frikacak që nuk vdiq me pasagjerët e tjerë.

Varkat e shpëtimit

Të dhënat historike tregojnë se varkat e shpëtimit nuk janë përdorur në kapacitetin e tyre të plotë.

U shpëtua nga alkooli

Kryekuzhinieri i Titanikut, Charles Joughin, piu mjaftueshëm alkool për t’i mbijetuar temperaturave të ngrira të ujit përpara se anija të fundosej. Ai arriti të mbijetonte për 2 orë në det para se të shpëtohej.

Buxheti

Buxheti për filmin ‘Titanik’ ishte më i madh se paratë e shpenzuara për të ndërtuar vetë Titanikun.

Muzika non-stop

Siç përshkruhet në film, është një fakt i provuar se muzikantët e anijes vazhduan të luanin për orë të tëra derisa anija u fundos plotësisht.

Trupat

Vetëm 333 trupa u gjetën nga më shumë se 1500 njerëz që vdiqën në ngjarjen tragjike.

Ndarjet

Titaniku nuk do të ishte fundosur, nëse deri në katër nga 16 ndarjet e tij të papërshkueshme nga uji do të ishin përmbytur. Megjithatë, ajsbergu bëri që gjashtë ndarjet e përparme të përmbyten.

Klasi i parë

Suitat e klasit të parë të anijes kushtojnë rreth 870 £, që është ekuivalente me rreth 97,939 dollarë në ditët e sotme.

Heronjtë

Asnjë nga 30 inxhinierët përgjegjës për drejtimin e linjës oqeanike nuk doli i gjallë nga tragjedia. Ata vazhduan të punonin deri në fund me shpresën se të gjithë pasagjerët mund të shpëtonin, ndërsa anija ishte ende duke punuar.

Ajsbergu i lashtë

Shkencëtarët besojnë se ajsbergu që fundosi Titanikun filloi të formohej diku rreth vitit 1000 p.e.s.

Probabilitetet

Sipas një sondazhi të dy profesorëve nga Departamenti i Gjeografisë në Universitetin e Sheffield, gjasa që një varkë të përplaset me një ajsberg, ishte shumë më e vogël në kohën e Titanikut, se sa sot.

Gjetja e Titanikut

U deshën 73 vjet për të gjetur rrënojat e Titanikut.

Qentë

Nga 12 qentë në bord, vetëm tre i mbijetuan katastrofës.

Filmi i hershëm

Përpara filmit hit të vitit 1997 “Titanic”, kishte një tjetër prodhim për katastrofën. “Saved from Titaniku” u publikua vetëm 29 ditë pasi anija u fundos. Protagonisti luhet nga një aktore që i mbijetoi tragjedisë.

Pagesat e çuditshme

Pas incidentit, familjeve të anëtarëve të bandës iu kërkua të paguanin koston e uniformave që kishin veshur burrat.

Prifti

Një prift i quajtur Thomas Byles refuzoi të hipte në varkat e shpëtimit në më shumë se një rast. Në vend të kësaj, prifti dëgjoi rrëfimet e atyre që donin të dëgjoheshin dhe të liroheshin nga mëkatet e tyre përpara se të largoheshin nga anija.

Parashikimi

Në vitin 1898, 14 vjet përpara se Titaniku të fundosej, një autor i quajtur Morgan Robertson shkroi një libër të quajtur ‘The Wreck of the Titan’, i cili kishte të bënte me një anije të pathyeshme që u mbyt pasi u përplas me një ajsberg.

Bakteret

Bakteret po konsumojnë rrënojat e Titanikut. Nëse nuk bëhet asgjë, rrënojat do të zhduken në 20 vitet e ardhshme.

Thesaret e humbura

Shuma totale e materialeve të humbura në katastrofë, përfshirë bizhuteritë dhe paratë, është rreth 6 milionë dollarë.

Dylbitë

Ekuipazhi i Titanikut nuk kishte dylbi. Instrumentet ishin të gjitha të ruajtura në një dollap me kyç për të cilin nuk kishin çelës. Dylbitë mund t’i kishin ndihmuar ata të dallojnë ajsbergun në kohë për të shmangur fatkeqësinë.

Shkaku i vdekjes

Pothuajse të gjithë ata që hynë në ujë gjatë fatkeqësisë vdiqën nga arresti kardiak në 15 deri në 30 minuta, për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të ftohta.

Ajsbergu

Edhe sot e kësaj dite, Titaniku mbetet e vetmja linjë oqeanike që u fundos për shkak të një ajsbergu.

Ndërtuesi

Thomas Andrew, një nga ndërtuesit dhe arkitektët e Titanikut, ishte në bordin e anijes dhe ishte një nga ata që nuk mbijetuan.

