“Më 20 shkurt kemi protestën, po me 21 çfarë do bëjmë?”, zbardhen diskutimet nga mbledhja e Këshillit Kombëtar të Rithemelimit

Janë zbardhur diskutimet në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Rithemelimit që erdhi vetëm një orë pas mbledhjes së Grupit Parlamentar

Në fokus të saj ishte protesta e 20 Shkurtit, mobilizimi i strukturave të partisë dhe i qytetarëve për të marrë pjesë në tubimin që është parashikuar të zhvillohet në orën 17:30.

Flamur Noka ka theksuar se bashkimi i deputetëve të grupimit Berisha-Bardhi kanë përçuar mesazhin e saj.

Edhe Myslim Murrizi ka folur gjatë këtij takimi, ndërsa ka pasur një sërë vërejtjesh.

“PD ka vuajtur nga heshtja. Ne nuk funksionojmë vetëm me Facebook. Këtu ka opozitarë të ‘97. Heshtja na ka penguar. Po me 21 çfarë do bëjmë? Pse u venitëm pas 7 Korrikut? Jo i kryer misioni ynë. Këto 2 vite u duk qartë e vërteta. Bashkimi ndodh duke u shkrirë dhe duke shkuar në bazë. Sot një vit do jemi në fushatë. Rama ka nisur fushatën. kush është propozimi për Kodin Zgjedhor, ende s’e kam dëgjuar. Me 20 është protesta, por me 21 çdo bëjmë? A do hartojmë programin? Ne do hyjmë në zgjedhje në 2025 dhe duhet të gjejmë mënyrën ligjore si do hyjmë në zgjedhje nëse vula nuk vjen te ne? Jo heshtje, jo lëpirje, jo duartrokitje duhet strategji e jona. Ne jemi shumë pas revoltës qytetare. Duhet të jemi të besueshëm për qytetarët pas 2 vitesh akuza dhe deklarata shumë të renda për njëri-tjetrin. Kërkimi ndjesës është fisnikëri. Ky bashkim të rrezatohet poshtë, jo bashkim tinëzaresh”, tha Murrizi.

Ndërkohë pas Murrizit ka folur kryetari i Këshillit Kombëtar, Edi Paloka.

“Të gjithë deputetët pa përjashtim do jemi në bazë. Të gjithë kemi mëkatet tona në politikë, por na takon të ecim bashkë për qëllimin madhor”, tha ai.