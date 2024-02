Media e njohur franceze: Tirana një kryeqytet plot energji; Udhëtimi në Shqipëri ofron një eksperiencë të pasur me zbulime

Shqipëria, kjo perlë e fshehur e Ballkanit, përfaqëson një destinacion gjithnjë e më popullor për të apasionuarit pas udhëtimeve që kërkojnë autenticitet dhe peizazhe që të lënë pa frymë, shkruan në një artikull revista franceze e udhëtimeve “A Vous Poitiers”.

TIRANA, NJË KRYEQYTET ME ENERGJI

Në udhëtimin tuaj në Shqipëri, filloni duke eksploruar Tiranën, zemrën e vendit. Ky qytet dinamik ofron një ndërthurje magjepsëse të historisë, kulturës dhe modernitetit.

Qendra e qytetit është shtëpia e vendeve ikonike si Sheshi Skënderbej, ku qëndron statuja e heroit kombëtar dhe Muzeu Historik Kombëtar.

Rizhvillimi urban i Tiranës i ka sjellë ngjyra fasadave të ndërtesave dhe artit të rrugës që i shtojnë vitalitet qytetit.

Teleferiku i Dajti Ekspress ofron akses në malin e Dajtit, duke ofruar pamje panoramike të Tiranës.

Jeta e natës e Tiranës nuk duhet humbur me klubet e shumta, baret dhe eventet kulturore që shpalosin shpirtin e rinisë shqiptare.

BERATI, QYTETI I NJËMIJË DRITARËVE

Berati njihet si “qyteti i një mijë dritareve” dhe është përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Ky qytet historik është i famshëm për arkitekturën e tij unike dhe shtëpitë osmane që rreshtohen në shpatin e kodrës, duke ofruar një peizazh piktoresk të qytetit.

Vizitoni Kalanë e Beratit, e cila dominon qytetin dhe është ende shtëpia e një komuniteti banorësh, si dhe kishat e shumta bizantine dhe xhamitë osmane.

Në rrugët me kalldrëm do të zbuloni punishte artizanale, muze dhe kafene.

Një vizitë në Muzeun Onufri ofron një pasqyrë të artit fetar ortodoks me vepra të jashtëzakonshme.

Rreth Beratit, Lugina e Osumit fsheh kanionin spektakolar të formuar nga lumi Osum, një vend ideal për aktivitete aventureske si rafting.

GJIROKASTRA, QYTETI I GURTË

Atmosfera e Gjirokastrës, e renditur si një trashëgimi botërore e UNESCO-s, është e zhytur në histori.

Ky ka një kështjellë imponuese që shikon nga rrugët me kalldrëm midis shtëpive të lashta prej guri.

Shtëpia Skënduli është një shembull i përsosur i një rezidence tradicionale osmane, e cila ofron një pasqyrë magjepsëse të të kaluarës dhe stilin e jetesës së fisnikëve të kohës.

Përtej kështjellës, qyteti organizon festivalin folklorik kombëtar, një ngjarje e paharrueshme për zbulimin e muzikës, valleve dhe kostumeve tradicionale shqiptare.

Gjirokastra është edhe vendlindja e shkrimtarit të njohur Ismail Kadare.

Qyteti është ideal për udhëtarët që kërkojnë të përjetojnë traditat kulturore me rrënjë të thella të Shqipërisë.

RIVIERA SHQIPTARE DHE PLAZHET E SAJ

Riviera Shqiptare shpesh krahasohet me fqinjin e saj grek për plazhet e mrekullueshme dhe ujin e pastër kristal, por me avantazhin e të qenit më pak e mbushur me njerëz.

Ksamili, me ishujt e tij të vegjël, ofron disa nga plazhet më tërheqëse për t’u çlodhur në rrezet e diellit mesdhetar.

Për ata që kërkojnë atmosfera alternative, plazhi i Dhërmiut tërheq të rinjtë dhe adhuruesit e festave.

Plazhet e Rivierës Shqiptare, si Himara dhe Saranda mahnitin me bukurinë e tyre natyrore dhe ujërat e kthjellëta.

Eksplorimi i këtyre fshatrave bregdetare ju lejon gjithashtu të shijoni ushqime të shijshme deti në restorantet lokale.

Rajoni është gjithashtu i famshëm për ullishtat dhe pemët e limonit, duke ofruar një mjedis magjepsës.

Ju mund të kombinoni relaksin dhe zbulimet historike duke vizituar parkun arkeologjik të Butrintit.

SHQIPËRIA VERIORE DHE THESARET E SAJ NATYRORE

Për adhuruesit e natyrës së egër dhe peizasheve që të lënë pa frymë, një udhëtim në Shqipëri nuk do të ishte i plotë pa zbuluar veriun e vendit.

Alpet Shqiptare ofrojnë peizazhet më të bukura me malet e larta, liqenet akullnajore dhe luginat e thella.

Rruga nga Valbona në Theth përmes një shtegu malor është një eksperiencë e paharrueshme për alpinistët.

Vizitat në parqet kombëtare, si Thethi apo Valbona, ju lejojnë të vëzhgoni faunën dhe florën e larmishme dhe të zhyteni në jetën e përditshme baritore të shqiptarëve malësorë.

Aventurierët mund të provojnë aktivitete të ndryshme si trekking apo rafting në lumin Vjosa, një nga lumenjtë e fundit të egër në Evropë.

BUTRINTI, NJË UDHËTIM NË KOHË

Butrinti është një vend i jashtëzakonshëm arkeologjik që dëshmon për disa mijëvjeçarë të historisë njerëzore.

Duke zënë një pozicion strategjik pranë kufirit grek, Butrinti u ofron vizitorëve mundësinë për të udhëtuar në kohë, nga epoka helenistike dhe romake në epokën bizantine dhe veneciane.

Teatri antik, pagëzimorja dhe mozaikët janë ndër mbetjet që u bëjnë përshtypje vizitorëve.

Një shëtitje në pyllin e qetë që rrethon rrënojat ju lejon të bëni një pushim në kohë dhe të vlerësoni qetësinë e këtij qyteti antik.

I konsideruar si një “mikrokozmos i historisë mesdhetare”, Butrinti është një vend që duhet eksploruar nga çdo adhurues i historisë dhe arkeologjisë gjatë udhëtimit në Shqipëri.

Shqipëria, me thesaret e saj të fshehura dhe peizazhet e larmishme, është një destinacion magjepsës për udhëtarët që kërkojnë autenticitet dhe aventura.

Nga qytetet historike dhe plazhet idilike deri te malet madhështore dhe vendet antike, çdo hap i itinerarit është një ftesë për të eksploruar dhe për të shijuar kulturën vendase.

Një udhëtim në Shqipëri është garancia e kujtimeve të qëndrueshme dhe përvojave unike në udhëkryqin e Ballkanit.