“Armiqtë tanë do të shtypen dhe Rusia do të arrijë paqen sipas kushteve të saj. Fitorja do të jetë e jona!”.

Kështu shkruan nënkryetari i Këshillit të Sigurimit rus, njëherësh ish-presidenti rus, Dmitry Medvedev, në një mesazh në telegram.

Ish-presidenti sulmon Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se ata po bëjnë një lufte kriminele me duart e të tjerëve.

“Sot ata përsëri po bëjnë një luftë kriminale me duart e të tjerëve, duke u përpjekur të fshijnë Rusinë nga faqja e dheut”, thotë ai.

Mes të tjerash, ai shton se “i gjithë sistemi i NATO-s praktikisht po lufton hapur kundër nesh. Por ne kemi forca të mjaftueshme për të kryer gjithçka. detyrat e një operacioni të posaçëm ushtarak”.

j.l./ dita