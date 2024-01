Meloni: Afrika nuk ka nevojë për bamirësi por investime strategjike

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni u tha partnerëve të saj në BE se frenimi i flukseve të migracionit nga vendet afrikane ka të bëjë më pak me ofertat e bamirësisë sesa me partneritete të forta të shoqëruara me investime strategjike në ato vende.

Giorgia Meloni u tha gazetarëve në një konferencë shtypi të fundvitit se marrëveshja e muajit të kaluar mbi Paktin e BE-së për Migracionin dhe Azilin e përmirësoi pjesërisht situatën për Italinë dhe vendet e tjera të azilit, por nuk përfaqëson një zgjidhje për rritjen e ardhjeve të emigrantëve.

“Ajo që duhet bërë në Afrikë nuk është bamirësi”, tha kryeministrja italiane.

“Ajo që duhet bërë në Afrikë është ndërtimi i bashkëpunimit dhe marrëdhënieve serioze strategjike si të barabartë, jo si grabitqarë.” Meloni theksoi gjithashtu nevojën “për të mbrojtur të drejtën për të mos pasur nevojë për të emigruar dhe kjo bëhet me investime dhe një strategji”.

Reformat për të cilat liderët e BE-së ranë dakord muajin e kaluar bazohen në një grup të ri rregulloresh që rregullojnë mënyrën se si shtetet anëtare reagojnë ndaj njerëzve që vijnë në Evropë. Marrëveshja është kritikuar ashpër nga grupet humanitare, duke thënë se do të pakësojë të drejtat e njerëzve në lëvizje.

Meloni tha gjithashtu se mbështetja e zhvillimit të Afrikës dhe rreziqet e paraqitura nga inteligjenca artificiale (AI) do të jenë ndër temat kryesore për Italinë gjatë presidencës së saj njëvjeçare të Grupit të të Shtatëve (G7), të cilin Roma e mori në fillim të janarit.

Italia përshkroi strategjinë e saj të propozuar në Afrikë në të ashtuquajturin Plan Mattei, i quajtur pas Enrico Mattei, themeluesi i gjigantit të naftës dhe gazit të kontrolluar nga shteti Eni, i cili synon zgjerimin e bashkëpunimit përtej energjisë.

Meloni tha se plani përfshin projekte specifike, por nuk dha detaje, duke shtuar se ato do të zbulohen në javët e ardhshme.

Udhëheqësja italiane pranoi se rezultatet në trajtimin e migracionit të paligjshëm një nga prioritetet kryesore të qeverisë së saj të koalicionit të ekstremit të djathtë janë deri tani zhgënjyese.

Qeveria e Melonit mori kritika nga grupet e ndihmës dhe partitë e majta opozitare pasi miratoi ligje më të ashpra të imigracionit, kufizime në operacionet e shpëtimit në det dhe planet për të ndërtuar qendra pritjeje emigrantësh në Shqipëri, por premtimet e saj elektorale për të ndaluar flukset masive të emigracionit në Itali kanë qenë kryesisht të paplotësuara.

Në vitin 2023, rruga nga Afrika e Veriut përmes Mesdheut qendror në Itali u bë rruga më e ngarkuar e migrimit në Evropë. Sipas UNHCR-së, gjithsej 260,662 njerëz kanë kaluar Detin Mesdhe nga Afrika Veriore në Evropë që nga fillimi i vitit 2023.

Të dhënat nga Ministria e Brendshme e Italisë treguan se ardhjet e emigrantëve në Itali u rritën me 50% në 2023 nga viti i kaluar. Rreth 155,750 emigrantë arritën në brigjet italiane vitin e kaluar, duke përfshirë më shumë se 17,000 të mitur të pashoqëruar, krahasuar me 103,850 në 2022.

“Të dhënat për migracionin nuk janë të kënaqshme, veçanërisht duke marrë parasysh sasinë e punës që ne i kushtuam kësaj”, tha Meloni, duke shtuar se ajo do të vazhdojë të punojë me vendet afrikane për të parandaluar largimet e paligjshme të emigrantëve.

p.c. / dita