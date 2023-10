Merr fund faza eksperimentale! Euro digjitale hyn në fazën përgatitore

Ndërsa faza e dytë përgatitore, për euron digjitale do të nisë më 1 nëntor dhe do të zgjasë fillimisht dy vjet. Në këtë fazë do të kryhet “rregullimi i hollësishëm i manualit të standardeve dhe përzgjedhja e furnitorëve që mund të zhvillojnë platformën dhe infrastrukturën e nevojshme. Në këtë fazë do të kryhen teste dhe eksperimente për krijimin e një euro digjitale”.