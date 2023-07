Messi nis stërvitjen dhe pritet të debutojë te Miami, trajneri Martino: E shoh më të lehtësuar dhe motivuar!

Tata Martino do të takohet sërish në Inter Miami me disa nga lojtarët që ka menaxhuar gjatë kohës së tij te Barcelona (2013-2014). Njëri prej tyre, Leo Messi. Trajneri ka dhënë një intervistë për TyC Sports në të cilën ka shpjeguar se si e sheh futbollistin argjentinas.

Trajneri e sheh Leon të ndryshuar në krahasim me fazën e tyre të mëparshme së bashku në Camp Nou. “Janë skena të bukura, janë të gjithë të ndryshëm. E gjej me të njëjtën dëshirë si gjithmonë, por në një fazë tjetër dhe shumë më të lehtësuar me gjithçka që ka ndodhur me Kombëtaren e Argjentinës vitet e fundit. Ishte një peshë shumë e rëndë që ai kishte mbi vete dhe heqja e tij e ka transformuar atë në baza ditore”, siguroi ai, duke iu referuar titujve që Messi ka fituar me Albiceleste, përfshirë Botërorin e lakmuar.

Lidhur me debutimin e mundshëm të Messit dhe Busquets në një ndeshje me Inter Miami, Tata Martino nuk tha një datë specifike. “Nuk po e përjashtoj debutimin e Leos, por duhet ta shoh atë edhe një seancë stërvitore, gjithashtu të shoh se si ndihet, si ai ashtu edhe Busquets. Të dy arritën shumë mirë, mund të presim t’i shohim të premten, por unë nuk Dua të nxitoj të them diçka që nuk mund ta përmbush. Messin e shoh shumë të motivuar”, tha ai. Në pritje mbetet lojtari tjetër katalanas, Jordi Alba, që sapo është bërë baba për herë të tretë.