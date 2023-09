Miley Cyrus ndryshon rrënjësisht look-un e saj, kthehet në origjinë

Miley Cyrus është e aftë për çdo gjë. Në moshën 30-vjeçare, ka kohë që ka braktisur anonimitetin e saj. E ekspozuar publikisht duke pasur parasysh profesionin dhe shkathtësinë e saj. Këngëtare, kompozitore, producente dhe aktore. Por, në nevojë për sfida të reja, ajo ka vendosur të ndryshojë rrënjësisht look-un e saj këtë shtator.

Ajo bjonde intensive ka hyrë në histori. Dhe ka zgjedhur të kthehet në atë që ishte. Tek origjina. Prandaj, ajo i është kthyer ngjyrës origjinale të flokëve: kafe të errët.

Cyrus ka publikuar foton e parë si një vajzë brune pas shumë vitesh. Artistja shfaqet me flokë të gjatë të drejtë ngjyrë kafe të errët, me një ton të qartë drejt të kuqes pasioni. Reagimet nuk kanë vonuar të vijnë. Shumë nga ndjekësit e tij kanë supozuar se ky ndryshim në stilin e flokëve ka të bëjë me fillimin e një skene të re muzikore.

Cyrus kishte disa kohë që mendonte të kthehej. Ajo donte të lyente flokët e saj të errëta për festën e Vitit të Ri, në të cilën luajti për NBC: Miley’s New Year’s Eve Party, siç ka rrëfyer për mediat ‘Today’.