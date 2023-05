Ministria e Brendshme e Kosovës: Grupe të maskuara kriminale fshihen pas sulmeve ndaj policisë në veri

Ministria e Punëve të Brendshme deklaron se grupet e maskuara kriminale janë pas sulmeve ndaj pjesëtarëve të Policisë së Kosovës në Zveçan.

“Në të dyja rastet, nga të cilat janë dëmtuar dy automjete policore dhe është lënduar një pjesëtar i Policisë, nuk ka pasur asnjë provokim paraprak”, ka thënë ministria.

Mes tjerash, ministria ka pretenduar se grupet që i ka përmendur janë të orkestruara dhe të dirigjuara nga Beogradi.

“Kriminelët do të identifikohen dhe do të ballafaqohen me drejtësi”, është thënë mes tjerash në reagim.

Pak më parë, Policia e Kosovës ka konfirmuar se një zyrtar policor është lënduar në veri, si pasojë e sulmeve ndaj makinave policore me mjete të forta.

m.b/dita