Mitsotakis dhe Erdogan i japin dorën njëri-tjetrit në New York. Më 7 dhjetor takohen në Selanik

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan konfirmuan dje nga Nju Jorku vullnetin e tyre të ndërsjellë për të përmirësuar marrëdhëniet greko-turke.

Takimi i dy liderëve, i cili ishte i gjashti me radhë që nga shtatori 2019, u zhvillua në të ashtuquajturën “Shtëpia Turke”, një ndërtesë 4 katëshe që është selia e misionit diplomatik të Ankarasë në Kombet e Bashkuara.

Siç theksohet edhe nga vëzhguesit diplomatikë, dy liderët biseduan për rreth një orë në një atmosferë shumë të mirë, me ministrat e Jashtëm Giorgos Gerapapetritis dhe Hakan Fidan në krah të tyre, të cilët kishin përgatitur axhendën për diskutimet që një ditë më parë.

Të pranishëm ishin edhe këshilltarët e tyre diplomatikë Anna Maria Bura dhe Akif Chagatai Kilic. Duke njohur nevojën për të ruajtur atmosferën e mirë që shënoi takimin e tyre të mëparshëm në Vilnius korrikun e kaluar, të dy udhëheqësit caktuan një datë të re takimi për 7 dhjetorin në Selanik. Në këtë datë do të zhvillohet Këshilli i Lartë i Bashkëpunimit Greqi-Turqi me pjesëmarrjen e ministrave të dy vendeve të cilët do të diskutojnë çështjet e portofolit dhe do të nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për çështje të ndryshme në të cilat do të gjendet një rekomandim i përbashkët.

Sigurisht, siç theksuan burime të qeverisë greke, kusht që e gjithë kjo të vazhdojë dhe të ruhet klima e mirë në marrëdhëniet greko-turke është të mos përsëriten shpërthimet retorike dhe kërcënimet e së shkuarës.

Në këtë këndvështrim kanë qenë edhe deklaratat e kryeministrit grek pas takimit, duke folur për një diskutim produktiv.

“Ne ramë dakord të vazhdojmë të punojmë për thellimin e klimës pozitive në marrëdhëniet greko-turke , e cila është krijuar muajt e fundit dhe kemi përcaktuar qartë nivelin e kontakteve dhe takimeve për periudhën e ardhshme në nivel të dialogut politik. Masa për ndërtimin e besimit, por edhe promovimin e agjendës pozitive. Ne patëm gjithashtu mundësinë të diskutonim një sërë sfidash të përbashkëta me të cilat përballen dy vendet tona”, tha Mitsotakis.

President @RTErdogan, who is in New York for the 78th session of the United Nations General Assembly, met with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece at the Turkish House. pic.twitter.com/lbiZNxwj56

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) September 20, 2023