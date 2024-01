Mitsotakis pranon martesat e të njëjtit seks, revoltohet kisha greke

Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis mesa duket po përballet me një nga sfidat e tij më të mëdha, pas premtimit për legalizimin e martesës të së njëjtit seks duke ndezur kështu debat të ashpër në vendin e krishterë ortodoks. Mitsotakis pranoi se përmes aftësisë së tij bindëse do të çojë përpara këtë reformë, ndërsa po kundërshtohet nga opozita.

“Unë dhe të gjithë ata që besojnë në këtë legjislacion, duhet të bindim deputetët tanë dhe më pas ata që mund të kenë ende qëndrim negativ. Ajo që do të ligjësojmë është barazia në martesë, që nënkupton eliminimin e çdo diskriminimi bazuar në orientimin seksual. Nuk është diçka rrënjësisht e ndryshme nga ajo që vlen në vendet e tjera evropiane”, deklaroi kryeministri në fillim të vitit 2024, në një intervistë, citon The Guardian.

Ndërhyrja në këtë reformë nga lideri grek, pas mandatit të dytë, tregoi se sa e ndjeshme mbetet çështja e të drejtave të homoseksualëve në Greqi. Në një shoqëri që konsiderohet si një nga shoqëritë më konservatore të Evropës, Mitsotakis, jo vetëm po përballet me mosmiratimin e kësaj reforme, por edhe me rezistencën e fortë nga kisha ortodokse.

Klerikët kanë paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se miratimi i martesës të së njëjtit seks do të ishte hapi i parë drejt komunitetit LGBTQ+ që merr të drejtat prindërore, deri në shpërbërjen e shoqërisë greke.

“Fëmijët nuk janë as kafshë shtëpiake, as aksesorë. Asnjë modernizim social nuk mund të zëvendësojë nevojën e natyrshme të fëmijëve për baba dhe nënë”, deklaroi kisha. Po ashtu e ka konsideruar homoseksualitetin një abuzim me trupin dhe një mëkat të madh. Ndërkohë kryeministri grek është kundërpërgjigjur:

“Ne nuk do ta ndryshojmë ligjin për prindërimin. Çiftet e të njëjtit seks ashtu si njerëzit e drejtë mund të vazhdojnë të birësojnë fëmijë. Ideja e grave që shndërrohen në makineri për prodhimin e fëmijëve sipas kërkesës nuk do të ndodhë”.

Mitsotakis ka pranuar gjithashtu se martesa e të njëjtit seks duhet kohë për t’u pranuar si propozim, apo edhe kur legjislacioni të kalojë në parlament. Aktualisht më pak se 100 nga 158 deputetët e partisë së tij ka të ngjarë të mbështesin projektligjin. Një sondazh i kryer këtë javë, tregoi se 49% e të anketuarve kundërshtojnë martesën e të njëjtit seks, me 35% pro.

p.c. / dita