“Mos i prek as qimen Ahmetajt”/ Reagon PD ndaj Berishës: Rrogëtari i Arben Ahmetaj duhej të kërkonte falje, fillimisht demokratëve

“Rrogëtari i Arben Ahmetaj që së fundmi është bërë dhe avokati i tij, ka dalë sot në dritare me diarenë e përnatshme të sulmeve dhe mashtrimeve kundër Lulzim Bashës” – thuhet në një komunikatë të PD, shpërndarë për mediat.

Më tej në njoftimin për shtyp të Partisë Demokratike thuhet se Berisha e sulmon Bashën me akuzar e fabrikuara nga Edi Rama, nderkohe qe kreu i Foltores ka kercenuar se te mos i preke asnje qime Ahmetaj, pasi do te merrej me familjen e Rames.

Më poshtë deklarata e plotë:

Rrogëtari i Arben Ahmetaj që së fundmi është bërë dhe avokati i tij, ka dalë sot në dritare me diarenë e përnatshme të sulmeve dhe mashtrimeve kundër Lulzim Bashës.

Me paturpësinë më të madhe përmend dhe McGonigal, kur ky njësoj si Edi Rama, sulmuan Lulzim Bashën me akuzat e sajuara prej tij.

Sot Sali Berisha duhej të kërkonte falje, fillimisht demokratëve për mashtrinet që ka bërë duke përdorur akuzat e Ramës dhe McGonigal.

Sali Berisha duhet të tregojë a i ka çuar ai njerëzit e tij të afërt të dëshmojnë kundër Lulzim Bashës tek McGonigal?

Akuzat e dala boje nuk do ta shpëtojnë Sali Berishën nga kjo e vërtetë dhe bashkëpunimi i tij me Edi Ramën kundër Lulzim Bashës.

Bashkëpunimi i nisur ne vitin 2008 nuk u ndal për asnjë çast. Sot ata janë prapë bashkë në leje ndërtimi dhe kundër SPAK-ut.

b.m/dita