Muaji i ri do të nisë me fat për këto shenja, zbuloni parashikimin e yjeve për sot

Dashi

Të mërkurën do përballeni me shkathtësi edhe me situatat më komplekse. Ka ende sfida për të kapërcyer dhe stres për të menaxhuar deri të enjten, por më pas do të përmirësohet. Kujdes me financat, mund të gjendeni në vështirësi me disa shpenzime shtesë.

Demi

Këto ditë do të përballeni me kundërshtimin e Diellit, Marsit dhe Merkurit. Do t’ju duhet të përballeni me kritikat që keni marrë muajin e kaluar, por do të jeni në gjendje të dilni dhe të hiqni qafe gjërat e këqija që janë thënë për ju. Ju presin vendime të rëndësishme, merrni kohën e nevojshme.

Binjakët

Të mërkurën keni nevojë për stimuj të rinj, emocione dhe madje edhe një dashuri të re. Ditët mes të mërkurës dhe të enjtes premtojnë mirë për ju, miq të kësaj shenje. Kushtojini vëmendje sferës sentimentale, qetësia juaj e brendshme varet prej saj.

Gaforrja

Të mërkurën do të keni sukses kudo, të dashur miq të kësaj shenje. Afërdita, Jupiteri dhe Marsi do t’ju ndihmojnë të arrini atë që keni lënë pa bërë muajin e kaluar. Do ketë takime romantike, mos i humbisni mundësitë.

Luani

Për një kohë të gjatë keni qenë plot dyshime, shmangni ua vënë në dukje të tjerëve dhe përpiquni t’i sqaroni gjërat me veten tuaj. Do të ndjeni stresin dhe lodhjen, relaksohuni me disa hobi argëtues.

Virgjëresha

Do jeni të lodhur dhe të shqetësuar. Prej javësh nuk arrini të gjeni qetësi, diçka po ju mundon dhe është e dukshme. Mund të guxoni dhe të kërkoni mundësi të reja pune, edhe nëse nuk jeni më i ri. Përvoja juaj mund të kërkohet nga dikush.

Peshorja

Përgatituni për ardhjen e Venusit në shenjën tuaj në ditët në vijim, e cila do t’ju ndihmojë të zgjidhni problemet e marrëdhënieve. Përqendrohuni më shumë tek financat, veçanërisht nëse keni biznesin tuaj. Nëse numrat nuk mblidhen, mbështetuni te një kontabilist për të zgjidhur situatën.

Akrepi

Nuk shihni stimuj rreth jush, të mërkurën dhe këto ditë apatie ju mërzitën. Do të keni fat dhe planetët do ju favorizojnë, është koha të përfshiheni. Afërdita do t’ju japë konfirmimin në dashuri, nëse i keni dhënë fund një lidhjeje, prisni përpara në vend që të përpiqeni ta rikuperoni atë.

Shigjetari

Jeni plot energji dhe ide kreative, zbatojini ato në praktikë dhe dikush mund t’i vlerësojë. Duke filluar nga java e ardhshme do të ketë ndryshime të rëndësishme që më në fund do t’ju vendosin në një humor të mirë. Lëreni të kaluarën pas pa shumë keqardhje.

Bricjapi

Duhet të gjeni hapësirë ​​për veten tuaj, sidomos tani që jeni vënë në provë prej javësh. Ju duhet të gjeni ekuilibrin tuaj dhe të mërkurën do t’ju duhet të bëni një zgjedhje të rëndësishme që mund të ndikojë në të ardhmen tuaj.

Ujori

Mendoni vetëm për shëndetin tuaj dhe rikuperimin e energjisë, lini mënjanë çështjet që ju shkaktojnë ankth dhe nuk ju lejojnë të pushoni të qetë. Nëse keni nisur biznese apo projekte të reja, do t’ju duhet të prisni edhe pak. Miqësitë e reja mund të bëhen të rëndësishme.

Peshqit

Ju keni filluar të shihni disa rezultate në fund të muajit, miq por duhet të keni më shumë besim në të ardhmen. Sfera e punës do jetë e favorizuar, por në dashuri do të ketë ende shumë për të rikuperuar. Rimëkëmbja do të fillojë nga e enjtja!