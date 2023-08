Muçi kualifikon Legian në minutën e 110-të…!

Ernest Muçi shënoi golin vendimtar me Legian e Varshavës në ndeshjen që polakët fituan në transfertë me shifrat 3-5 ndaj Austria Vienë. Teksa ndeshja po i drejtohej shtesës, Muçi u aktivizua në minutën e 94 dhe në të 110-tën realizoi një supergol. Pasi kaloi me elegancë një kundërshrtar, ish-futbollisti i Tiranës gjeti rrjetën e kundërshtarëve duke i dhuruar Legias biletën në Play-Off e Conference League.

Kujtojmë se Muçi gjeti golin edhe në ndeshjen e parë ndaj Austria Vienë teksa polakët u mposhtën në shtëpi me shifrat 1-2. Tashmë, ky gol ka shijen e kualifikimit për Legian. Vlen të theksohet se 22-vjeçari është në qendër të merkatos tek Legia e Varshavës teksa lojtari i kombëtares ka përfunduar në shënjestrën e klubit të LaLiga, Celta Vigo. Ndërkohë, pjesë e ndeshjes mes Austria Vienë dhe Legia Varshavë ishte edhe Jurgen Çelhaka me mesfushorin që e nisi nga stoli dhe u aktivizua në minutën e 74.