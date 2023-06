VIDEO: Kush tha që murgeshat nuk kërcejnë? (pamjet bëhen virale)

Kush tha që murgeshat nuk kërcejnë? Shikoni sesi një murgeshë i bashkohet festës së disa studentëve dhe lëviz me ritmin e daulles, një prekje afrikane që është shumë e njohur në brigjet e Karaibeve, konkretisht në Venezuelë. Motra është ‘infektuar’ nga qejfi, dhe nuk ka shmangur tundjen e ijeve, duke u regjistruar në një video që u bë virale në rrjete. Audiovizuali i shpërndarë në TikTok, përmes llogarisë @guardiandemarialionza_, tregon muzikantët të mbledhur në oborrin e një shkolle të mesme, ku disa nga nxënësit e tyre festojnë kulmin e sezonit shkollor në Peru.

Me fillimin e këngës afrikane, daullet shpërthyen dhe murgesha me veshjen tradicionale të bardhë dhe syzet lëvizi ijet dhe shpatullat me një nga studentët. Skena ka emocionuar të pranishmit, të cilët janë mahnitur nga talenti i motrës për kërcimin me daulle.

Ajo që nuk i ka pëlqyer shumë ishte titulli i videos: “Kështu e tund murgesha”, duke gjeneruar disa korrigjime nga përdoruesit e internetit. Murgesha është bërë shumë e famshme sepse videoja tashmë ka më shumë se 29 mijë pëlqime, 1260 komente dhe e ndarë nga gati 9 mijë njerëz.