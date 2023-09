Nano i nënshtrohet një tjetër ndërhyrjeje kirurgjikale, raportohet se doli me sukses

Prej disa javësh në spital, ish-kryeministri Fatos Nano i është nënshtruar këtë të martë një tjetër ndërhyrjeje kirurgjikale në mushkëri. Nano do t’i nënshtrohet kësaj procedure pas një jave sërish. Lideri historik i PS raportohet se është në gjendje të qëndrueshme dhe operacioni ka rezultuar me sukses.

Mjekët thonë se sëmundja është shkaktuar nga pirja e duhanit për shumë vite, mbi 30 vjet. Nano vuan nga SPOK, bronkiti kronik. Fillimisht i janë pastruar bronkitet, por ndërhyrja shoqërohet me terapi, rikuperimi thonë mjekë do të marrë kohë.

Për t’i lehtësuar furnizimin me oksigjen, mjekët i bënë pak ditë më parë ndërhyrje të trakesë, ku kanë vendosur një tub plastik në fyt. Nano vuan nga një sëmundje Pulmonare Obstruktive Kronike e quajtur ndryshe si SPOK. Kjo patologji që prek mushkëritë dhe karakterizohet nga një ngushtim i rrugëve respiratore me pasojë kryesore vështirësinë e furnizimit me oksigjen.