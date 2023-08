Po vjen “Gushti i ferrit”, NASA siguron se vala e katërt e të nxehtit do sjellë temperatura mbi 50 gradë Celcius!

Temperaturat e larta vazhdojnë të rriten, duke arritur në portat e valës së katërt të të nxehtit deri tani këtë verë, duke përfshirë edhe Shqipërinë, si pjesë e zonës së Mesdheut, nga vjen ‘stuhia afrikane’. Rekordi maksimal i temperaturës i regjistruar deri tani në rajon është rreth 50 gradë Celcius.

Por nuk ka mbaruar ende. NASA paralajmëron se temperaturat në këto ditë të mbetura gushti do kapin rekord të ri, duke thyer korrikun, në disa prej vendeve të Mesdheut. Më e rrezikuara është Spanja, që ndodhet pranë Saharasë afrikane dhe ku stuhia kap më shumë e më tej Italia, Shqipëria dhe Greqia. Pritet që termometri ta thyejë barrierën 50 gradë Celcius!

Carlos del Castillo është kreu i laboratorit të ekologjisë së oqeanit në Qendrën e Fluturimeve Hapësinore Goddard të NASA-s dhe ka dhënë një intervistë për La SER, në të cilën ai ekspozoi krizën klimatike që po vuan planeti dhe që do të ngarkojë temperaturat e lëna deri në 50ºC: “Po. Gjatë valëve të të nxehtit, është e besueshme që t’i arrijmë ato temperatura (50 gradë Celsius). Vazhdojmë me ‘sobën ndezur’ dhe temperaturat do të vazhdojnë të rriten”, tha ai.

Shkencëtari u ka shpjeguar dëgjuesve të RVV-së shkaqet e kësaj rritjeje të temperaturave: “Ato janë emetimet e gazeve serrë dhe ne vazhdojmë të lëshojmë më shumë gazra në atmosferë. Pra, nuk ka arsye të mendohet se temperaturat nuk do të vazhdojnë të rriten”.

Përveç kësaj, ai ka krahasuar kornizën tonë të mundshme të ardhshme me atë të disa zonave aktuale të Azisë dhe Afrikës që kanë arritur temperatura të tilla.

“Sasia e avullit të ujit po rritet për shkak të rritjes së shkallës së avullimit të ujit të detit dhe kjo mund të shndërrohet në reshje më intensive, por edhe, megjithëse mund të tingëllojë paradoksale, në reshje dëbore më intensive”, shpjegon shkencëtari.