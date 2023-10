NASA zbulon asteroidin që mund të na bëjë të gjithëve milionerë

Misioni i fundit i NASA-s ka zbuluar që një asteroid të rrallë që teorikisht mund t’i bëjë të pasur të gjithë në Tokë. Asteroidi është i mbushur me ar, si dhe me hekur dhe nikel, me një vlerë të përllogaritur të kombinuar prej 10,000,000,000,000,000,000 dollarësh (i njohur ndryshe si 10,000 kuadrilion dollarë.)

Megjithatë, në realitet, nëse shkencëtarët do ta zbatonin këtë plan, ai do të rrëzonte menjëherë ekonominë botërore, njësoj sikur çdo person i gjallë të fitonte çmimin e parë të lotarisë. NASA ka thënë se shfrytëzimi i asteroidit nuk është qëllimi i saj; agjencia hapësinore ka thënë se nisi misionin për të mësuar rreth bërthamave planetare dhe se si formohen planetët.

