Nasri i del në mbrojtje: Pogba e kanë mashtruar!

Paul Pogba është në qendër të vëmendjes teksa francezi rezultoi me doping duke qenë se kishte përdorur një substancë të ndaluar si testosteroni. Në pritje të një tjetër testimi që do të jetë vendimtar edhe për masën e dënimit të mesfushorit, flet Samir Nasri që në vitin 2018 provoi një eksperiencë të ngjashme dhe u pezullua me gjashtë muaj. Ish-mesfushori theksoi se Pogba nëse dënohet me më shumë se një vit atëherë do të heqë dorë nga futbolli i luajtur.

“Nëse Pogba e dënojnë me një vit atëherë besoj se ai do të tërhiqet nga futbolli. Është shumë e vështirë kur je i pezulluar, të duhet një forcë e jashtëzakonshme në aspektin psikologjik duke qenë se nuk mund as të stërvitesh në një qendër stërvitore të mirëfilltë. Kur mua më pezulluan nuk u stërvita fare, unë vendosa të bëja festë.