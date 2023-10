Ndërtimi i rrugës së Dukagjinit, Rama: Punimet lehtësojnë qarkullimin e mjeteve për banorët dhe turistët e shumtë

Në vijim të punimeve për ndërtimin e rrugës së Dukagjinit, kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet nga ndërhyrjet që po bëhen në segmentin Prekal-Kir.

Kreu i qeverisë bën me dije se ndërtimi i kësaj rruge do të lehtësojë qarkullimin e mjeteve, jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për turistë të shumtë që do të zbulojnë Dukagjinin e bukuritë e veriut të Shqipërisë.

“Vijon puna për ndërtimin e rrugës së Dukagjinit, në segmentin Prekal-Kir, 17 km i gjatë, që do lehtësojë qarkullimin e mjeteve jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për turistët e shumtë që do të zbulojnë Dukagjinin, dhe bukuritë e tjera të veriut të Shqipërisë”, shkruan kryeministri Rama në Facebook.