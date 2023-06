“Ndeshje boksi jo, verbale po…!” Edhe nëna e Elon Musk i trembet grushteve të Mark Zuckerberg në kafaz

Sportet e kontaktit janë bërë një temë në trend vitet e fundit në disa raste. Kompanitë si UFC janë rritur në mënyrë eksponenciale për sa i përket vlerës, kështu që buxhetet janë rritur. A ka tashmë një datë të caktuar për një luftë të mundshme mes Mark Zuckerberg dhe Elon Musk? Ka gjithnjë e më shumë lëvizje që tregojnë në këtë drejtim. Një bujë e pakontrolluar po krijohet në lidhje me luftën e mundshme mes dy CEO-ve. Ajo që nisi si një shaka e thjeshtë ka qenë shtimi në peshë, deri në atë pikë sa Elon Musk ka filluar të mendojë të kryejë seanca stërvitore specifike për të qenë në formë.

Por nëna e aksionerit më të madh të Tesla-s ka dashur të demonstrojë përmes rrjeteve sociale. E pakënaqur me këtë, përpos mospajtimit të plotë me këtë ngjarje të mundshme përleshjeje, ajo beson se kjo mund të zëvendësohet me një përleshje verbale. Maye Haldeman madje ka ardhur për të vendosur rregullat mbi të cilat mund të bazohej debati i saj hipotetik. Siç mund ta imagjinoni, kjo nuk do të gjeneronte as një të katërtën e asaj që mund të bëjë një luftë mes të dyve brenda një kafazi.

“Vetëm një përleshje verbale. Tre pyetje secila. Përgjigjet më qesharake fitojnë. Kush është dakord?”, shkroi Maye Haldeman, nëna e Elon Musk, në Twitter.

Siç mund ta imagjinoni, rrjetet sociale shpejt i bënë jehonë mbrojtjes së Maye për shmangien e sherrit të djalit të saj. A do të përfundojë djali i tij duke i kushtuar vëmendje apo do të vazhdojë të rritet zhurma gjatë javëve të ardhshme? Realizimi i ngjarjes mund të sjellë qindra, madje mijëra, miliona dollarë në reklama dhe në lidhje me bastet sportive sigurisht.