Ndikimi i rrjetit të satelitëve Starlink në Shqipëri, risqet dhe përfitimet

Shqipëria, si shumë vende në zhvillim, ka akses të kufizuar dhe të shtrenjtë në internet. Megjithatë, falë ardhjes së Starlink, një rrjet satelitor në pronësi të SpaceX, vendi së shpejti mund të ketë akses në një lidhje interneti të shpejtë dhe të besueshme.

Starlink u lancua në vitin 2018 me synimin për të ofruar lidhje interneti me kosto të ulët dhe me shpejtësi të lartë në mbarë botën. Rrjeti satelitor u krijua për të ofruar lidhje interneti për njerëzit që jetojnë në zona të largëta ose me popullsi të rrallë ku lidhja tradicionale e internetit nuk është e disponueshme ose është shumë e shtrenjtë.

Shqipëria është një nga vendet që mund të përfitojë nga Starlink. Aktualisht, vetëm 66% e popullsisë shqiptare ka akses në internet, dhe shpejtësia mesatare e lidhjes është vetëm 11.3 Mbps, për më tepër, kostoja e lidhjes me internetin është ndër më të lartat në Evropë. Satelitët e Starlink janë të aftë të ofrojnë shpejtësi lidhjeje mbi 100 Mbps, shumë më shpejt se mesatarja e lidhjes së internetit në Shqipëri. Gjithashtu, kostoja e lidhjes me internetin me Starlink do të jetë më e ulët se opsionet e disponueshme aktualisht në Shqipëri.

Aksesi në një lidhje interneti të shpejtë dhe të besueshme mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në ekonominë shqiptare. Një lidhje interneti është thelbësore për bizneset që duan të konkurrojnë globalisht. Me një lidhje interneti të shpejtë dhe të besueshme, bizneset shqiptare mund të zgjerohen dhe të shkojë në tregje të reja.

Megjithatë, ka edhe disa shqetësime në lidhje me ndikimin e Starlink në Shqipëri. Disa ekspertë kanë frikë se qasja në një lidhje të shpejtë në internet mund të rrisë varësinë ndaj teknologjisë dhe të reduktojë ndërveprimin social mes të rinjve dhe jo vetëm. Përveç kësaj, ekziston shqetësimi se qasja në një lidhje të shpejtë në internet mund të rrisë përhapjen e lajmeve të rreme dhe dezinformatave.

Për të zbutur këto rreziqe, do të jetë e rëndësishme edukimi i popullit shqiptar për përdorimin e përgjegjshëm të teknologjisë dhe vlerësimin kritik të informacionit online.

Si përfundim, ardhja e Starlink në Shqipëri mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në ekonominë dhe arsimin e vendit. Megjithatë, do të jetë e rëndësishme të zbuten rreziqet që lidhen me aksesin e një lidhje të shpejtë interneti dhe të sigurohet që qasja të jetë e drejtë dhe e aksesueshme për të gjithë. Me vëmendjen dhe planifikimin e duhur, Starlink mund të ndihmojë Shqipërinë të ‘përqafojë’ të ardhmen dhe të aksesojë mundësitë që ofron lidhja e shpejtë dhe e besueshme e internetit. / ultimometro.it

j.l./ dita