“Ndodh një herë në 100 vjet!” Pse shkencëtarët po shqetësohen çdo ditë dhe më shumë për Diellin

Dielli është gjithmonë i gazuar dhe i fryrë dhe kjo vazhdimisht dërgon energji diellore drejt Tokës. Por ndonjëherë është më serioze. Në një ditë mesatare, energjia e tij e madhe diellore shmanget pa shkaktuar shumë dëme. Por herë pas here, dielli dërgon një stuhi aq të fuqishme, sa mund të çajë fushat magnetike të Tokës. Nëse një stuhi e tillë do të godiste nesër, ajo do të shkaktonte kaos teknologjik që mund të “sakatojë ekonomitë dhe të rrezikojë sigurinë dhe jetesën e njerëzve në mbarë botën”, sipas NASA-s.

Për fat të mirë, këto stuhi janë shumë të rralla. Por dielli ynë po bëhet i shqetësuar përpara një kulmi 20-vjeçar të aktivitetit, që do të thotë se ka më shumë mundësi që një më e fortë dhe shkatërruese të vijë në Tokë në vitet e ardhshme, thanë ekspertët për Insider. Dhe ne kurrë nuk kemi qenë më të prekshëm.

Një stuhi e madhe ka më shumë gjasa në vitet e ardhshme

Tre ngjarje të ndryshme diellore mund të dërgojnë të gjitha grimca me shpejtësi të lartë që ngatërrojnë fushat magnetike të Tokës: ndezje diellore, vrima koronale ose nxjerrje të masës koronale (CMEs) – shpërthime të mëdha në diell. Nëse këto përplasen në Tokë me dhunë të mjaftueshme, ata mund të zhvishen shtresën jonizuese të Tokës, e cila na mbron nga moti më i keq i hapësirës. Kjo mund të hapë derën për të derdhur më shumë grimca të ngarkuara radioaktive.

“Po flasim për një ngjarje një në njëqind vjet”, tha për Insider Mathew Owens, një profesor i fizikës hapësinore në Universitetin e Reading. Kjo lloj stuhie të fortë gjeomagnetike mund të ndodhë në çdo kohë. Por kjo bëhet më e mundshme gjatë një piku të aktivitetit diellor, i cili ndodh çdo 11 vjet kur linjat e fushës magnetike të diellit ngatërrohen dhe përdridhen më shumë. Ky tension rrit mundësinë që dielli të krijojë më shumë njolla diellore, më shumë CME, më shumë ndezje diellore dhe më shumë vrima koronale. E gjithë kjo jep më shumë mundësi që të lindë një ngjarje një herë në shekull.

“Ngjarjet shumë më të forta nuk ndodhin çdo cikël”, tha për Insider Daniel Verscharen, një profesor i asociuar i fizikës së hapësirës dhe klimës në University College London. “Por gjatë një cikli maksimal të fortë si ai që po vjen, ka më shumë gjasa të ndodhin disa nga ato ngjarje që shkaktojnë ndërprerje të energjisë këtu në Tokë”, tha ai.

Ne kurrë nuk kemi qenë më të prekshëm ndaj një stuhie të fuqishme

Stuhitë gjeomagnetike më të fuqishme të regjistruara datojnë para internetit dhe flotës masive satelitore që shohim sot. Sa më shumë infrastrukturë të mbështetemi, aq më të prekshëm jemi ndaj dështimit të saj. Ngjarja Carrington e vitit 1859 konsiderohet gjerësisht si stuhia diellore më e fuqishme e regjistruar ndonjëherë. Por për shkak se kishte shumë pak infrastrukturë për të prishur, ajo shkaktoi mjaft pak dëme.

Megjithatë, ishte dramatike: operatorët telegrafikë morën goditje elektrike nga pajisjet e tyre dhe zjarret shpërthyen në stacionet telegrafike ndërsa rrymat e krijuara nga stuhia kalonin nëpër tela. Një stuhi tjetër e dukshme ndodhi në vitin 1989. Megjithëse kjo stuhi ishte më pak e fuqishme, ajo ishte më shkatërruese — deri në atë pikë, ne kishim filluar të mbështeteshim më shumë në rrjetet e energjisë dhe komunikimet globale.

Rritja e energjisë shkaktoi një ndërprerje të gjerë në Quebec që zgjati 12 orë dhe rrëzoi radion me valë të shkurtra. Kanadezët ishin të shqetësuar se Bashkimi Sovjetik po bllokonte sinjalet e radios në Rusi, një keqkuptim që mund të kishte qenë i rrezikshëm në Luftën e Ftohtë. Këto ngjarje, fatmirësisht, nuk u përshkallëzuan më. Por kjo mund të nënkuptojë se ne jemi të përgjumur në një ndjenjë të rreme sigurie. Që nga vitet ’90, mbështetja jonë në komunikimet, satelitët, rrjetet e energjisë dhe infrastrukturën tjetër të rëndësishme është rritur në mënyrë eksponenciale. Nëse një stuhi e tillë ndodh sot, bota mund të presë të shohë ndërprerje të gjera të energjisë elektrike, satelitët të rrëzohen nga orbita dhe rrjetet e rëndësishme të komunikimit të ndërpriten, sipas NASA-s.

Pse shkencëtarët janë të shqetësuar për kulmin e ardhshëm diellor

Aktiviteti i diellit është aktualisht në rritje, dhe shkencëtarët janë veçanërisht të shqetësuar për ciklin e vazhdueshëm diellor. Ky cikël pritet të jetë relativisht i moderuar – por tashmë është më aktiv se cikli i mëparshëm. Kjo do të thotë që dielli mund të bëhet më aktiv se sa ka qenë në dy dekadat e fundit. Një faktor tjetër, sipas Verscharen, profesor i hapësirës, ​​është se fushat magnetike të diellit janë gjithashtu të drejtuara drejt jugut. Kjo do të thotë se grimcat e ngarkuara që dielli po dërgon kanë më shumë gjasa të mbajnë një ngarkesë magnetike që është në kundërshtim me fushën magnetike të Tokës, tha ai. Kjo mund t’u japë grimcave më shumë mundësi për të thyer mbrojtjen e Tokës.

Është ende plotësisht e mundur që një stuhi një herë në shekull të kalojë këtë cikël diellor. Por kjo nuk do të thotë që ne do të ishim të sigurt nga dëmtimi. “Çdo cikël diellor, ne jemi gjithnjë e më të varur teknologjikisht. Ajo që një cikël mesatar do të kishte shkaktuar përsa i përket ndikimeve të motit në hapësirë ​​20 vjet më parë është shumë më pak se ajo që mund të shkaktojë një cikël mesatar përsa i përket ndikimit të motit në hapësirë ​​tani”, tha Owens, profesori tjetër.

Një stuhi nuk do të duhej të ishte një ngjarje e nivelit të Carrington për të pasur pasoja të përhapura, thanë të dy ekspertët. Cikli aktual diellor tashmë po shkakton kërdi. Shpërthimet e fuqishme diellore kanë shkaktuar ndërprerje të radios që mund të jenë shkatërruese për fluturimet në distanca të gjata që kalojnë mbi pole. SpaceX i Elon Musk humbi gjithashtu 40 satelitë Starlink pasi një stuhi diellore shkaktoi zgjerimin e atmosferës, duke rritur tërheqjen e satelitëve dhe duke shkaktuar djegien e tyre para se të përdoreshin. Të gjitha këto lloje efektesh mund të kenë “ndikime të mëdha financiare”, tha Verscharen. Tashmë shkencëtarët e NASA po garojnë me kohën.