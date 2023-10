Në dashuri zemra “fluturon” sot, çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Hëna kalon nëpër Bricjap sot dhe kjo do ju bëjë të ndjeni disa momente lodhjeje dhe të përfshiheni në diskutime të vogla me personin që keni në krah të cilat do t’ju shqetësojnë. Beqarët do të bëjnë një ekzaminim të ndërgjegjes dhe të kuptojë mirë llogaritë e tyre! Në punë jeni të hutuar nga shumë interesa, përpiquni t’i jepni peshën e duhur gjërave dhe të plotësoni angazhimet e filluara.

Demi

Një ditë e kënaqshme nga shumë pikëpamje. Në dashuri zemra fluturon, erosi nuk do mungojë dhe ju vështirë se mund ta kontrolloni atë. Mbrëmje intime me partnerin/en! Beqarët do të duhet të jenë mirë me komunikimin në qoftë se duan të bindin dikë që të jetë në anën e tyre. Në aspektin profesional ju keni shumë projekte të reja që do të kryeni në ekip me të tjerët. Hëna në Bricjap ju bën të mprehtë, komunikues dhe bindës.

Binjakët

Luaj letrat e tua në paqe të plotë me mendjen. Sot dashuria fiton pikë dhe do t’ju lejojë të kaloni një ditë fantastike me partnerin/en! Beqarët do të gëzojnë favore të veçanta yjore që nuk do të dështojnë për të zbuluar veten në gjithë shkëlqimin e tyre. Në punë sot mund të keni një intuitë fituese që do t’ju lejojë të merrni një fitim të papritur!

Gaforrja

Hëna në Bricjap është mjaft armiqësore dhe kundërshtimet me personin që keni në krah do të rriten. Përdorni durim dhe mirëkuptim në qoftë se nuk dëshironi që diçka të prishet. Zemrat e vetmuara duhet të jenë të kujdesshme për të mos u nisur në aventura dhe histori të komplikuara. Disa dhimbje koke në punë mund t’ju shqetësojnë, sidomos ju që doni të arrini rezultate të mahnitshme.

Luani

Planet sentimentale nuk po ecin dhe kjo sjellë probleme dhe shqetësim në familjen tuaj, por mos u shqetësoni, stuhia do të ketë përfunduar deri në fund të javës. Një ditë aspak entuziaste edhe për ata që janë vetëm, nuk do kenë dëshirë të dalin apo argëtohen me miqtë. Në punë do të jepni më të mirën. Vazhdoni në rrugën tuaj.

Virgjëresha

Sot ju mund të mbështeteni në një planet të bukur të ngritur në favorin tuaj. Mbrëmja është ideale për t’u çlodhur, për të shijuar gëzimet e familjes ose për t’u argëtuar me miqtë. Për beqarët, lajm i mirë po vjen për dashurinë, dikush do të vjedhë zemrën tuaj! Përvishni mëngët dhe jepni më të mirën prej jush, puna ju ofron mundësi të bukura për të konsoliduar pozicionin tuaj.

Peshorja

Yjet nuk janë shumë në favorin tuaj dhe keqkuptimet me partnerin/en prishin disi marrëdhënien tuaj në çift. Shmangni dialogun në çështje me rëndësi të vogël! Do të jetë një ditë shumë e mirë për beqarët, shumë do të kenë shumë për të bërë, duke pasur parasysh programet e reja. Diçka në punë nuk funksionon ashtu siç dëshironi ose se si të tjerët presin nga ju. Për këtë arsye, është e parashikueshme që të keni disa përplasje me kolegët.

Akrepi

Në fushën e dashurisë, shmangni dyshimet pa baza. Më mirë veproni me vetëdije dhe me siguri, veçanërisht ata që duhet të planifikojnë disa hapa të rëndësishëm në marrëdhënien e tyre në çift. Për ata që janë vetëm do të ketë shanse të mira për të takuar njerëz të sinqertë. Aktiviteti profesional mbrohet nga yjet. Hidhni veten pa hezitim në punë, përparime dhe ndryshime në pozitë.

Shigjetari

Sfera private është e qetë, për momentin nuk ka surpriza dhe nuk ka nevojë të shikoni përreth! Nëse jeni vetëm sot ju do të keni mundësinë për të afruar një person që ju pëlqen, por mos e humbni kohën, mund të jeni vonë! Në punë, vlerësoni situatën dhe prisni kohë më të mira. Në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të shënoni fitimet tuaja!

Bricjapi

Dita fillon me Hënën në shenjë dhe yje të favorshëm, të cilat lënë mënjanë përtacinë dhe pavendosmërinë që shpesh ju pengon të shijoni gjërat e mira që keni në jetë. Ditë e mirë edhe për beqarët të cilët do të kenë njohje të reja. Ju presin momente shumë interesante në punë, do të keni mundësi të përfundoni disa negociata.

Ujori

Hëna në fushën e dymbëdhjetë mund ta trazojë disi marrëdhënien tuaj në çift. Kjo gjendje mund ta vendosë jetën tuaj dashurore në merak. Beqarët do të duhet të kapin në ajër pretendimet e një personi, në qoftë se nuk dëshironi të largohet prej jush. Momente të lodhjes do ju shoqërojnë në punë, por do jeni të kënaqur me atë që keni arritur.

Peshqit

Një diskutim i vogël mund të shkundë madje edhe çiftet më të forta, do t’u rezistojnë atyre vetëm ata që me të vërtetë duhen. Beqarët do të kenë një përjetim të jashtëzakonshëm emocional dhe do të jenë në dispozicion për të ndihmuar të tjerët. Mbaj parasysh financat, ndoshta keni shpenzuar më shumë sesa duhet dhe kjo mund të sjellë tronditje.