Në kujtim të babait apo… “Para 9 viteve besonte te morali dhe merita, sot zhgarravitet te fama”

Aktori humorist Juljan Deda është banor i emisionit të debatuar Big Brother.

Deda është 42 vjeç dhe ka lindur në Shkodër, është i njohur për rolet e tij në “Portokalli”, “Apartamenti 2XL” etj

Prej pak kohësh ai ka kaluar kohë të vështira, pasi ka humbur të atin, aktorin e njohur dhe të dashur të publikut shqiptar, Zef Deda.

“Nëse babai im do ishte gjallë sot, ai do më mbështeste me të dyja duart. Para se të ndërronte jetë, më ka thënë mos ma prish fjalën, rri i qeshur dhe unë atje do jem i qeshur sepse ishte dëshira e tij. Më ka marrë malli që ditën e parë kur ai iku nga kjo botë.”– tha Deda për të atin e ndjerë në emisionin në fjalë.

Por krejt tjetër rezulton nga postimet e tij para se të merrte pjesë në këtë emision. Ai ka thënë se ky emision të ç’edukon ato që të ka mësuar babai.

Kjo është vënë në dukje sot nga shumë komentues online. Aktivisti i njohur vlonjat Arben Abazaj shkruan: “Para 9 viteve besonte te morali dhe merita, sot zhgarravitet te fama. Shembulli i gjalle se fama dhe merita ne kete vend nuk ecin paralel….”

Postimi i aktorit: