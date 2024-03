Nën akuzë për tenderat, GJKKO pezullon nga detyra prefekten e Fierit

Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka pezulluar nga puna prefekten e qarkut Fier, Rajmonda Balilaj, e cila ka mbajtur më herët pozicionin e kryetares së Bashkisë Patos.

Balilaj akuzohet për veprën penale të “shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera dhe në ankande publike”, kryer në bashkëpunim dy herë.

Faktet penale të hetuara në kuadër të këtij procedimi penal, kanë të bëjnë me dy procedura prokurimi të organizuara në vitin 2021, nga Bashkia Patos, si Autoritet Kontraktor dhe më konkretisht:

-Hetimi i procedurës së prokurimit “Ndërtim emergjent i murit mbajtës me gabiona dhe gurë në Dukas-Breg, si pasojë e rrëshqitjes së tokës dhe kthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme”, me Autoritet Kontraktor-Bashkia Patos, me fond limit 6,758,853.92 Lekë.

-Hetimi i procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim emergjent i murit mbajtës në trupin e rrugës në fshatin Ruzhdie, si pasojë e rrëshqitjes së tokës dhe kthim i rrugës në gjendjen e mëparshme”, me Autoritet Kontraktor Bashkia Patos, në vlerën 8,634,380.435 Lekë.

Për këto 2 procedura tenderimesh, janë vënë nën hetim zyrtarë dhe ish-zyrtarë të tjerë të kësaj bashkie.

n.s. / dita